Ünlü Kıbrıslı Türk Yönetmen Derviş Zaim, Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileri ile buluştu

Tabutta Rövaşata, Filler ve Çimen, Cenneti Beklerken, Gölgeler ve Suretler gibi Türk sinemasının önemli yapımlarına imza atan Ünlü Kıbrıslı Türk Yönetmen Dr. Derviş Zaim, Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileri ile buluştu. Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Film Yapımı ve Yayıncılık Bölümü tarafından düzenlenen atölyeye katılan Derviş Zaim, yönetmenliğini üstlendiği 1996 yapımı kült film “Tabutta Röveşata”yı öğrencilerle birlikte izleyerek sonrasında yönetmenlik ve filmin yapım süreci üzerine bir atölye çalışması gerçekleştirdi.

Aynı zamanda Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Film Yapımı ve Yayıncılık Bölümü’nde öğretim görevlisi olarak ders de veren ünlü yönetmen Dr. Derviş Zaim’in katıldığı atölyeye İletişim Fakültesi öğrencilerinin yanı sıra pek çok fakülte ve bölümden öğrenciler de yoğun ilgi gösterdi. Etkinliğin moderatörlüğünü ise Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Film Yapımı ve Yayıncılık Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. İzlem Kanlı ile bölüm öğrenci temsilcisi Mehmet Daowd gerçekleştirdi.

Yrd. Doç Dr. İzlem Kanlı: “Ustalarla atölye çalışmaları sürecek.”

Derviş Zaim’in bölümlerinde aynı zamanda öğretim görevlisi olarak ders de verdiğini hatırlatan Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Film Yapımı ve Yayıncılı Bölüm Başkanı Yrd. Doç Dr. İzlem Kanlı, “Türk sinemasının en önemli yönetmenlerinden Dr. Derviş Zaim’in akademik kadrolarında yer almasından duydukları memnuniyeti ifade etti.

Dr. Derviş Zaim’in katılımı ile gerçekleştirilen etkinliğe pek çok fakülte ve bölümden öğrencilerin yoğun bir ilgi gösterdiğini söyleyen Yrd. Doç Dr. İzlem Kanlı, öğrencilerini ustalarla buluşturarak onların deneyimlerinden faydalanmalarını sağlayacak atölye çalışmalarını sürdüreceklerini de söyledi.

Doç. Dr. Ayhan Dolunay: “Derviş Zaim gibi değerli bir yönetmeni öğrencilerimizle buluşturmaktan mutluluk duyduk.”

Yakın Doğu Üniversitesi’nin, kuruculuğunu üstlendiği müzeleri ve sayısı 400’ü aşan sergileri ile sanatı; öğrencilerin ve Kıbrıs Türk halkının günlük yaşamının bir parçası haline getirmeyi amaçladığını vurgulayan Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Ayhan Dolunay, “Derviş Zaim gibi değerli bir yönetmeni öğrencilerimizle buluşturmaktan mutluluk duyduk” ifadesini kullandı. Etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen Film Yapımı ve Yayıncılık Bölümü öğretim üyelerine teşekkür eden Doç Dr. Dolunay, Dr. Derviş Zaim’e de etkinliğin bitiminde teşekkür belgesi takdim etti.