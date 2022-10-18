  • BIST 3.841,56
  • Altın 985.881
  • Dolar 18.5851
  • Euro 18.2895
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKAAzerbaycan AB'ye gaz akışını ikiye katlayacak

Ünlü Lafarge şirketi, IŞİD’e yardım yaptığını kabul etti

» »
ABD'de görülen davada Fransız çimento üreticisi Lafarge'ın terör örgütü IŞİD'e yardım etme suçunu kabul ettiği duyuruldu.
Ünlü Lafarge şirketi, IŞİD’e yardım yaptığını kabul etti

ABD Adalet Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Fransa merkezli çimento üreticisi Lafarge, New York Brooklyn’deki federal mahkemede anlaşma yoluna gitti.

Hakkındaki “IŞİD’e yardım etme” suçunu kabul eden Lafarge, 777,78 milyon dolar ceza ödemeye razı oldu.

Lafarge’dan yapılan yazılı açıklamada ise “Lafarge ve alt şirketi Lafarge Suriye, yöneticilerin bireysel olarak yer aldığı eylemlerden dolayı sorumluluğu kabul etmiştir. Bu eylemler, Lafarge’nin ceza yasasının alçak bir şekilde ihlal edilmesidir. Bu olayın vuku bulmuş olmasından dolayı çok üzgünüz. ABD Adalet Bakanlığı ile konunun çözümüne ilişkin yakından çalıştık.” ifadesine yer verildi.

FRANSIZ LAFARGE’IN IŞİD’E FİNANSMANI KANITLANDI

Anadolu Ajansı, 7 Eylül 2021’de Fransız şirketi Lafarge'ın terör örgütü IŞİD’i Fransa istihbaratının bilgisi dahilinde finanse ettiğini kanıtlayan belgeleri yayımlamıştı.

Belgelere göre, Lafarge, terör örgütü IŞİD’le ilişkisi hakkında Fransız istihbarat servislerini sürekli bilgilendirdi. Fransız istihbarat ve devlet kurumları, Lafarge’ı terörü finanse ederek insanlığa karşı suç işlediği konusunda uyarmadı ve bu durumu gizli tutanaklarda itiraf etti. IŞİD, Lafarge’dan aldığı çimentoları sığınak ve tünel yapımında kullandı.

Şirket hakkında Haziran 2017’de açılan soruşturma kapsamında, Lafarge’ın Yönetim Kurulu Başkanı Bruno Lafont’un da aralarında bulunduğu bazı üst düzey yöneticiler “teröre finansman sağlamak” ile suçlanmıştı.

Haziran 2018’de şirkete yöneltilen “insanlığa karşı suçlara ortak olmak” suçlaması Kasım 2019’da düşürülmüştü.

Davaya müdahil olan sivil taraflar yolsuzlukla mücadele sivil toplum kuruluşu Sherpa ile Avrupa Anayasa ve İnsan Hakları Merkezi, suçlamanın düşürülmesine itiraz ederek Yargıtaya başvurmuştu.

Fransa Yargıtayı, 7 Eylül 2021’de Lafarge’ın Suriye’de IŞİD’li teröristlere finansmanı nedeniyle “insanlığa karşı suça ortak olmak” suçlaması yöneltilebilmesinin önünü açan kararı almıştı.

Paris Temyiz Mahkemesi de 18 Mayıs’ta Suriye’de terör örgütü IŞİD’e finansman sağladığı, AA’nın ulaştığı belgelerle ispatlanan Fransız çimento devi Lafarge’a “insanlığa karşı suça ortak olduğu” iddiasıyla soruşturma açılmasını onaylamıştı.

ŞİRKETİN SURİYE’DE KURULUŞUNDAN IŞİD’E FİNANSMANA UZANAN SÜREÇ

Dünyanın en büyük çimento şirketlerinden Fransız Lafarge, Suriye’de Mart 2011’de başlayan iç savaşa rağmen faaliyetini sürdürdü.

Terör örgütü IŞİD’in bölgeyi ele geçirmesine rağmen üretim faaliyetlerini sürdüren şirket, 2014’ün sonlarında çalışmalarını sonlandırdı ancak şirketin Çelebiye bölgesindeki faaliyetlerini devam ettirebilmek için IŞİD’e “haraç” ödemenin dışında örgütten malzeme ve akaryakıt temin ettiği ifşa oldu. Şirket, Temmuz 2015’te İsviçreli rakibi Holcim ile birleşerek isim değişikliğine gitti.

Tesisin bir bölümüne 2015 başlarında yerleşen ABD ve Fransız askerleri, Türkiye’nin 9 Ekim 2019’da Suriye’de terör örgütlerine karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı öncesinde, yaklaşık 4,5 yıl boyunca buranın bir kısmını üs olarak kullandı.

TRT World de Kasım 2021’de yayımladığı “The Factory” isimli belgeselinde Fransız devletiyle yakın ilişki içinde olan Lafarge’ın, terör örgütü PKK ve IŞİD’e 10 milyonlarca dolar ödeme yaptığını belgeleriyle ortaya koymuştu. 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Almanya'da odun hırsızlığı artıyor: Ağaçlara GPS takılıyor17 Ekim 2022 Pazartesi 13:02
  • Fransa’dan Zeleskiy’i sevindiren haber16 Ekim 2022 Pazar 21:42
  • Avrupa'yı bahçeye, dünyanın kalanını ormana benzeten Borrell'e tepki artıyor16 Ekim 2022 Pazar 21:13
  • Almanya Başbakanı Scholz: AB genişletilsin 30, 36 üyesi olsun16 Ekim 2022 Pazar 21:07
  • Fransa'da hayat pahalılığını protesto için binlerce kişi sokaklara döküldü16 Ekim 2022 Pazar 19:33
  • Yunanistan tatbikatlara yedek askerleri de çağırmaya başladı16 Ekim 2022 Pazar 17:51
  • Almanya Başbakanı Scholz, AB'nin genişlemesini ve reformların yapılmasını istedi16 Ekim 2022 Pazar 09:36
  • Girit Adası'nda Sel Felaketi15 Ekim 2022 Cumartesi 22:45
  • Fransa'da bir yurtta lise öğrencisinin Kuran-ı Kerim'i yırtıldı, başörtüsü çöpe atıldı15 Ekim 2022 Cumartesi 22:35
  • AB'den maden ocağındaki patlama nedeniyle taziye mesajları15 Ekim 2022 Cumartesi 20:21
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti