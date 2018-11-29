Ünlü manken eski sevgilisi tarafından darp ve cinsel şiddete uğradı

Dünyaca ünlü, prestijli dergiler için poz vermiş ve defilelerde yer almış bir isim olan Rus manken Kira Dice, Pazar günü sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla herkesi üzdü.

Kira Dice, eski sevgilisinin Moskova'daki evinde kendisine yaptıklarını anlattı. Birlikte yaşadığı eski sevgilisinin kendisini korkunç bir şekilde dövdüğünü söyledi.

Dice'a göre, sevgilisi kendisine baygınken tecavüz etmeye dahi kalkıştı. Gerekçe olarak da, genç mankenin Çin'de iş bulmasını ve kıskançlığı gösterdi.

Hastaneye kaldırıldığında beyin sarsıntısı teşhisi konuldu.

Genç manken, iki ay önce yaşanan olayı korkusundan şimdi anlatabildiğini belirtti.