Ünlü marka 250 mağazayı kapatmayı planlıyor

Giyim devi H&M, son üç aylık rapora göre 2021 yılında 250 mağazasını kapatmayı planlıyor.

Duyuru, H&M'in yılın üçüncü çeyreğinde kırılan mali durumu beklenenden biraz daha güçlü bir sonuç bildirmesiyle aynı zamanda geldi.

Firma duyurusundan sonra Stockholm Borsası'nda neredeyse yüzde beş arttı.

H&M, yılın üçüncü çeyrek dönemi için 2.365 milyon SEK vergi öncesi üç aylık kar bildirdi. Şirket geçen yılın aynı döneminde 5.029 milyon SEK kar elde etmişti.

Bugünkü yatırımcılarla yapılan basın toplantısında CEO Helena Helmersson, toparlanmamız beklenenden daha iyi gidiyor ve şimdi en kötüsünün geride kaldığına inanıyoruz ifadelerini kullandı.