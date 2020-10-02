  • BIST 1.145
  • Altın 475,457
  • Dolar 7,7463
  • Euro 9,0774
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKABakan Pilli: Toplam 1446 test yapıldı, 1 pozitif vakaya rastlandı, 21 kişi taburcu edildi

Ünlü marka 250 mağazayı kapatmayı planlıyor

» »
İsveçli giyim devi H&M gelecek yıl 250 mağazasını kapatmayı planladığını duyurdu.
Ünlü marka 250 mağazayı kapatmayı planlıyor

Giyim devi H&M, son üç aylık rapora göre 2021 yılında 250 mağazasını kapatmayı planlıyor.

Duyuru, H&M'in yılın üçüncü çeyreğinde kırılan mali durumu beklenenden biraz daha güçlü bir sonuç bildirmesiyle aynı zamanda geldi.

Firma duyurusundan sonra Stockholm Borsası'nda neredeyse yüzde beş arttı.

H&M, yılın üçüncü çeyrek dönemi için 2.365 milyon SEK vergi öncesi üç aylık kar bildirdi. Şirket geçen yılın aynı döneminde 5.029 milyon SEK kar elde etmişti.

Bugünkü yatırımcılarla yapılan basın toplantısında CEO Helena Helmersson, toparlanmamız beklenenden daha iyi gidiyor ve şimdi en kötüsünün geride kaldığına inanıyoruz ifadelerini kullandı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Dolar ve Euro inişli çıkışlı01 Ekim 2020 Perşembe 15:35
  • Yeniden yapılandırılan borç tutarı 15 milyar lirayı aştı01 Ekim 2020 Perşembe 15:17
  • Bugün 22 ayar bilezik, Tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?01 Ekim 2020 Perşembe 09:24
  • Merkez Bankası'ndan faiz arttırımı!30 Eylül 2020 Çarşamba 15:52
  • Döviz ve altın alım-satımında alınan vergi düşürüldü, Türk lirası mevduatlarındaki stopaj indirildi30 Eylül 2020 Çarşamba 15:48
  • JPMorgan 920 milyon dolar ödemeyi kabul etti30 Eylül 2020 Çarşamba 12:50
  • 1 gram, tam, 22 ayar bilezik, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar? (30 Eylül)30 Eylül 2020 Çarşamba 09:13
  • Döviz Kurları Son Durumu (30 Eylül 2020 Çarşamba)30 Eylül 2020 Çarşamba 08:49
  • Albayrak: Döviz kuru benim için hiç önemli değil, kurun kontrolü bizim elimizde29 Eylül 2020 Salı 16:02
  • Bu tabloya bakan “Döviz niye artıyor” diye sormaz29 Eylül 2020 Salı 15:35
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti