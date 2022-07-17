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Ünlü markaya şok dava: ‘Ürünleri beyin hasarına neden oluyor’

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Türkiye'de oldukça popüler olan Skittles marka şekerlerin içerisindeki maddelerin insan sağlığına çok ciddi olumsuz etkileri olduğu öne sürüldü. Skittles'ın üreticisi olan Mars'a dava açıldı.
Ünlü markaya şok dava: ‘Ürünleri beyin hasarına neden oluyor’

Türkiye’de de son derece popüler olan meyve aromalı şeker Skittles davalık oldu. Üzerinde ‘S’ baskısı olan şekerleriyle tanınan Skittles’ın üreticilsi Mars ve Wrigley şirketine şekerlerin ‘DNA’ya zarar verdiği ve beyin hasarına sebep olduğu’ gerekçesiyle dava açıldı.

ABD’nin Kaliforniya eyaletinde yaşayan bir kadın tarafından açılan davada, Skittles şekerlerinde bulunan renklendirici maddenin insan beynine ve DNA’sına zarar verdiği öne sürüldü.

Kaliforniya’daki Oakland federal mahkemesine başvuran Jenile Thames, Mars’ı, gıda katkı maddesi olarak titanyum dioksit veya TiO2 kullanmakla suçlarken, ürünü tüketenleri ‘tehlikeye atmak’la suçladı.

‘HAYATİ ORGANLARA ZARAR VEREBİLİR’

Skittles’ta renklendirici olarak kullanılan TiO2’nin tehlikeli miktarlarda tüketilmesi halinde beyin dahil hayati organlara zarar verme olasılığı olduğu öne sürüldü.

Davacı kadın, Mars tarafından üretilen şekerlerin insan sağlığına zararlı olduğunu öne sürerken, şirketten yüklü miktarda tazminat talep etti.

Dava dosyasında, tüketicileri titanyum dioksit tüketmenin tehlikelerinden haberdar etmek için firmanın ambalajlarına uyarılar basması gerektiğinin altı çizildi.

FİRMA YANIT VERMEDİ 

İngiltere merkezli Daily Mail gazetesi konuyla ilgili Mars firmasına ulaşmaya çalıştıklarını ancak yanıt alamadıklarını açıkladı.

Davada yer alan iddialara göre, titanyum dioksit boyalarda, yapıştırıcılarda, plastiklerde ve çatı kaplama malzemelerinde kullanılıyor ve DNA’nın yanı sıra, beyin ve organ hasarına ve ayrıca karaciğer ve böbreklerde lezyonlara neden olabiliyor.

İngiltere merkezli The Guardian gazetesi de Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi’nin titanyum dioksitin ‘gıda katkı maddesi olarak güvenli kabul edilemeyeceği’ konusunda uyarılarda bulunduğunu duyurdu.

Gazeteye konuşan yetkililer, ‘Oral alımdan sonra titanyum dioksit partiküllerinin emilimi düşüktür, ancak vücutta birikebilirler.’ diyerek uyardı.

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