 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 90.902
  • Altın 143,775
  • Dolar 3,6249
  • Euro 3,8970
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKAPolisten önemli duyuru!

Ünlü mason hayatını kaybetti

» »
Ünlü mason hayatını kaybetti
ABD'li milyarder iş adamı David Rockefeller'ın 101 yaşında hayatını kaybettiği açıklandı.

David Rockefeller, Rockefeller ailesinin üyelerinden olan ve Amerikan İç Savaşında ismini elde ettiği savaş gelirleriyle ve Standard Oil Company şirketinin kurucusu olup petrolden elde ettikleri mirasıyla duyuran bugünün Rockefeller şirketler grubunun kurucusu John D. Rockefeller'in büyük oğlu, aynı zamanda Chase Bank'ın eski başkanı olup bankanın uzantısı olan JPMorgan Chase'in ortaklarındandı.

Amerikalı bankacı, iş adamı. "Dünya imparatorluğu" ve "Yeni dünya düzeni" gibi söylemleri dikkat çekmiş ve geniş tepki toplamıştır.

KRONİK KALP YETMEZLİĞİ

Aile sözcüsü Fraser Seitel, finans dünyasının önemli isimlerinden Rockefeller'ın ABD'nin New York kentinde, kronik kalp yetmezliğinden öldüğünü duyurdu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Peru'daki sellerde ölü sayısı 72'ye yükseldi19 Mart 2017 Pazar 11:03
  • BM'de "Ufak Şirinler Büyük Hedefler" etkinliği19 Mart 2017 Pazar 11:02
  • Peru'da Sel: 67 Ölü18 Mart 2017 Cumartesi 12:14
  • Trump'ın Merkel'in elini sıkmamasI ABD'de günün konusu18 Mart 2017 Cumartesi 10:49
  • AB’den Facebook, Twitter ve Google’a uyarı...18 Mart 2017 Cumartesi 10:24
  • ABD'den İngiliz hükümetine özür yok...18 Mart 2017 Cumartesi 10:24
  • Moody's Türkiye'nin notunu korudu, görünümünü değiştirdi18 Mart 2017 Cumartesi 10:22
  • Trump yönetimi, yargıya takılan vize düzenlemesini temyize götürüyor18 Mart 2017 Cumartesi 10:21
  • Macaristan Başbakanı: AB, Türkiye'ye değil kendine güvensin18 Mart 2017 Cumartesi 08:49
  • Trump - Merkel görüşmesi 'çok iyi geçti'18 Mart 2017 Cumartesi 08:44
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti