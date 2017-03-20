Ünlü mason hayatını kaybetti

ABD'li milyarder iş adamı David Rockefeller'ın 101 yaşında hayatını kaybettiği açıklandı.

David Rockefeller, Rockefeller ailesinin üyelerinden olan ve Amerikan İç Savaşında ismini elde ettiği savaş gelirleriyle ve Standard Oil Company şirketinin kurucusu olup petrolden elde ettikleri mirasıyla duyuran bugünün Rockefeller şirketler grubunun kurucusu John D. Rockefeller'in büyük oğlu, aynı zamanda Chase Bank'ın eski başkanı olup bankanın uzantısı olan JPMorgan Chase'in ortaklarındandı.

Amerikalı bankacı, iş adamı. "Dünya imparatorluğu" ve "Yeni dünya düzeni" gibi söylemleri dikkat çekmiş ve geniş tepki toplamıştır.

KRONİK KALP YETMEZLİĞİ

Aile sözcüsü Fraser Seitel, finans dünyasının önemli isimlerinden Rockefeller'ın ABD'nin New York kentinde, kronik kalp yetmezliğinden öldüğünü duyurdu.