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Ünlü medyumdan olay yaratan iddia: “Uzaylılar Dünya’yı istila edecek”

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Bir dönemin ünlü medyumu Uri Geller, uzaylıların önümüzdeki beş yıl içinde Dünya'yı istila edebileceği konusunda uyarıyor.
Ünlü medyumdan olay yaratan iddia: “Uzaylılar Dünya’yı istila edecek”

Mars’ta bulunan kapı, Mark Zuckerberg’in uzaylı olduğuna dair komplo teorilerinden sonra şimdi de ünlü medyum Uri Geller’ın iddiaları gündemde. Medyum Geller, Mars’ta yakın zamanda ortaya çıkan kapının uzaylı bir lazer ışını tarafından oyulduğunu söylüyor: “Mars’taki kapının, bir tür üstün teknolojik lazer ışınıyla oyulduğuna şüphe yok. Orada kesinlikle bir şey var.”

Ayrıca Geller, uzaktan izleme özelliğini kullanarak, uzaylılara bakmak için zihnini uzaya gönderebildiğini söyledi: “Kontrol panelleri olan beyaz bir oda gördüm. Çok, çok fütüristik.”

Ünlü medyum, uzaylıların önümüzdeki beş ila 25 yıl içinde barış içinde geleceklerine ve inmek için ikonik bir nokta seçeceklerine inanıyor: “Eğer dünya dışı bir uzaylı uygarlığı buraya inecekse, bu bir istila olmayacak. Dostça olacak. Bize düşman olsalardı, uzun zaman önce yok edilmiş olurduk.”

URI GELLER KİMDİR?

Bir dönem Türkiye’de de bir programa katılan ünlü isim Uri Geller, medyum olarak ün kazandı. Özellikle kaşıkları bükerek dikkat çeken Geller, psişik güçleriyle öne çıkan bir şovmen oldu. Bir süredir dinlenmeye çekilen 75 yaşındaki medyum uzaylılarla ilgili yaptığı son açıklamalarla yeniden gündemde.

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