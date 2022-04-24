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Ünlü model evini 40 milyon dolara satışa çıkardı

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Avustralyalı süper model Elle Macpherson, Florida'daki malikânesini satışa çıkardı. Macpherson, 2018'de 11 milyon dolara satın aldığı evi şimdi 40 milyon dolara satmak istiyor.
Ünlü model evini 40 milyon dolara satışa çıkardı

Sports Illustrated dergisinin kapağında 1980’lerden 2000’lere kadar kendisine sık sık yer bulan 58 yaşındaki Avustralyalı model Elle Macpherson, göz kamaştırıcı evini satışa sundu.

Macpherson’ın evi, 6920 m2’lik bir alana sahip. Altı yatak odalı malikâne, Miami merkezli mimar Chad Oppenheim tarafından 2017 yılında yenilenmişti.

Tesiste ayrıca mermer tezgahlar içeren geniş, profesyonel bir mutfak ve geniş bir yemek odası bulunmakta.

Malikâne; açık alan, büyük bir yüzme havuzuna; meşe, limon, portakal ve mango ağaçlarına sahip geniş, bakımlı bahçelerle çevrili rahatlatıcı bir alana sahip.

Macpherson, malikâneyi satın alma kararı hakkında daha önce Architectural Digest’e şunları söylemişti: “Burası aklımdakinden çok farklı ama hayatta açık yürekli ve açık fikirli olmaya inanıyorum ve bu alan ve konum tam olarak doğru geldi.”

Macpherson, malikânenin kendini evdeymiş gibi hissettirdiğini de belirtmişti.

Evi aldıktan sonra ünlü model; odaları minimal, abartısız mobilyalarla dekore etmiş, duvarlarını pahalı sanat eserleriyle süslemişti.

 

Macpherson dekorasyonla ilgili; “Evin iddiasız, zahmetsiz ve eğlenceli hissettirmesini istedim. Ama yine de özenilmiş olduğunu göstermeliydi. Daha az, daha fazladır, ancak aynı zamanda daha zorlayıcı olabilir. Disiplin ve düzenleme gerektirdi” demişti.

Şimdi ise ünlü model 2018’de 11 milyon dolara aldığı evi, 40 milyon dolara satışa çıkardı.

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