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Ünlü Model Kıyafeti Nedeniyle Uçağa Alınmadı

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ABD merkezli Page Six magazin sitesi, ABD eski Güzellik Kraliçesi Olivia Culpo'nun 'uygunsuz' kıyafeti nedeniyle uçağa alınmadığını, bu yüzden genç modelin üstünü değiştirmek zorunda kaldığını duyurdu.
Ünlü Model Kıyafeti Nedeniyle Uçağa Alınmadı

ABD’nin eski Güzellik Kraliçesi Olivia Culpo, ABD’den Meksika’nın Cabo San Lucas kentine gitmek için havaalanına geldi. Kız kardeşi Aurora Culpo ile seyahat eden Olivia’nın burada ‘kıyafeti çok açık’ olduğu için uçağa alınmadığı iddia edildi.

Aurora’nın Instagram hesabından paylaştığı görüntülerde, Olivia’nın uçağa binmek üzere kapıya geldiği ve burada ‘üzerine bir şey giymesi istendiği’ belirtildi. Eski güzellik kraliçesine üstüne bir şey girmediği sürece uçağa alınmayacağı açıklandı.

Olivia Culpo asked by American Airlines to 'put on a blouse' before flight

29 yaşındaki eski Kainat Güzeli, Instagram’a videosuna yansıyan görüntülerde, uzun siyah bir hırka, sporcu büstiyeri ve tayt şort giyiyor. Aurora, kız kardeşinin kendisine söylendiği gibi ‘uygunsuz’ veya ‘rahatsız edici giyinmediğini’ savundu.

OLAY KAMUOYUNDA TEPKİ GÖRDÜ

Tepkilerin ardından Culpo üzerine gri bir kapüşonlu giyerken, bu durumun ‘çok saçma’ olduğunu söylediği de videoda göze çarptı. Culpo, kardeşinin hikayelerini Instagram hesabından paylaşınca olay büyüdü. Olayın kamuoyuna yansımasıyla tepkiler gecikmedi.

ABD merkezli magazin sitesi Page Six, American Airlines’a konuyla ilgili ulaştıklarını ancak yorum taleplerine yanıt alamadıklarını bildirdi.

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