  • BIST 3.977,51
  • Altın 986.579
  • Dolar 18.5967
  • Euro 18.3671
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKAİngiltere Başbakanı Liz Truss istifa etti

Ünlü model Kolezyum’un önünde üstü çıplak poz verdi, ülke karıştı

» »
İtalyan asıllı model ve Instagram fenomeni Eva Menta'nın ülkenin başkenti Roma'nın sembolü haline gelmiş Kolezyum önünde çektirdiği fotoğraf ülkeyi karıştırdı. Menta'ya 'saygısızlık' yaptığı gerekçesi ile tepkiler yükseldi.
Ünlü model Kolezyum’un önünde üstü çıplak poz verdi, ülke karıştı

İtalyan asıllı model Eva Menta Roma’nın tarihi simgesi Kolezyum önünde verdiği pozlarla ülkenin gündemine oturdu. Transparan bir bluzla kentin simgesi önünde doğum gününü kutlayan model, tepkilere neden oldu.

İtalyan model, 3,5 milyon kişi tarafından takip edilen Instagram hesabından yaptığı paylaşımda ülkenin gündemine oturdu. Transparan bir bluz giyen ve göğüs uçlarını kapatan model ülkeyi ikiye böldü. Halkın bir kısmı duruma aldırış etmezken, bazıları ise bunun İtalya’ya saygısızlık olduğunu savundu.

img_2596.jpg

TARİHİ AÇIDAN ÖNEMLİ

13’üncü yüzyılda kilisenin mülkiyetine geçen Kolezyum, daha sonra 18’inci yüzyılda XIV. Papa Benedict tarafından Hristiyanlar için kutsal bölge ilan edilmiş, tarihi anıt Hristiyan şehitlerle özdeşlemişti.

Kolezyum'da gladyatör dövüşlerinin yanısıra deniz savaşları canlandırmaları, hayvan avlama gösterileri, idam törenleri, klasik mitolojiye dayanan tiyatro gösterileri de gerçekleştirilirdi. Bu yüzden dönemin yazarları buradan ‘insan ve hayvan mezarlığı’ diye de bahseder.

img_2595.jpg

‘SAYGISIZLIK’ DİYEREK TEPKİ GÖSTERDİLER

2000’lerden sonra ise idam cezasına karşıt olarak Kolezyum sembol olarak seçilmişti. Dünyanın herhangi bir yerinde ölüm cezası hafifletildiğinde veya idam cezası kaldırıldığında tarihi yapının rengi değiştiriliyordu.

Tüm bu anlam ve önemi nedeniyle Menta’nın fotoğrafları ülkede tepkilerin hedefi oldu. İtalyanların tarihi için anlamlı bir yerde çekilen pozlar ‘saygısızlık’ olarak nitelendirildi. Birçok kişi modelin ‘değerlerine aykırı davrandığını’ öne sürdü.

Sosyal medyada da konu çok tartışılırken, birçok kişi Menta’yı kendi tarihine ‘hakaret etmekle’ suçladı.

Ünlü model konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Miçotakis: Türk ve Yunan Savunma Bakanları Arasındaki İletişim Devam Edebilir21 Ekim 2022 Cuma 21:40
  • Avrupa’da gelecek ay Omicron’un BQ.1 alt versiyonu baskın olacak21 Ekim 2022 Cuma 21:32
  • Yunanistan muhalefetinden Avrupa’ya tepki: Göçmenleri boğduruyorsunuz19 Ekim 2022 Çarşamba 21:54
  • Avrupa Konseyi'nde gündem enerji; üçüncü ülkelerin yaptırımlara katılımı meselesi masada19 Ekim 2022 Çarşamba 21:34
  • Yunan uzmanlar: Türkiye’yle savaş ihtimali artıyor19 Ekim 2022 Çarşamba 20:08
  • Yunanistan’dan vatandaşlarına Ukrayna’ya seyahat uyarısı18 Ekim 2022 Salı 21:54
  • Yunanistan Ege’deki adaları korumak için 41 adet Viking alacak18 Ekim 2022 Salı 21:03
  • Ünlü Lafarge şirketi, IŞİD’e yardım yaptığını kabul etti18 Ekim 2022 Salı 18:15
  • Eurovision: Karadağ ve Kuzey Makedonya artan katılım ücretini ödeyemediği için yarışmaya katılamayacak18 Ekim 2022 Salı 12:23
  • AB’den Rusya-Ukrayna savaşının seyrini değiştirecek hamle17 Ekim 2022 Pazartesi 20:39
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti