Ünlü model Kolezyum’un önünde üstü çıplak poz verdi, ülke karıştı

İtalyan asıllı model ve Instagram fenomeni Eva Menta'nın ülkenin başkenti Roma'nın sembolü haline gelmiş Kolezyum önünde çektirdiği fotoğraf ülkeyi karıştırdı. Menta'ya 'saygısızlık' yaptığı gerekçesi ile tepkiler yükseldi.

İtalyan asıllı model Eva Menta Roma’nın tarihi simgesi Kolezyum önünde verdiği pozlarla ülkenin gündemine oturdu. Transparan bir bluzla kentin simgesi önünde doğum gününü kutlayan model, tepkilere neden oldu.

İtalyan model, 3,5 milyon kişi tarafından takip edilen Instagram hesabından yaptığı paylaşımda ülkenin gündemine oturdu. Transparan bir bluz giyen ve göğüs uçlarını kapatan model ülkeyi ikiye böldü. Halkın bir kısmı duruma aldırış etmezken, bazıları ise bunun İtalya’ya saygısızlık olduğunu savundu.

TARİHİ AÇIDAN ÖNEMLİ

13’üncü yüzyılda kilisenin mülkiyetine geçen Kolezyum, daha sonra 18’inci yüzyılda XIV. Papa Benedict tarafından Hristiyanlar için kutsal bölge ilan edilmiş, tarihi anıt Hristiyan şehitlerle özdeşlemişti.

Kolezyum'da gladyatör dövüşlerinin yanısıra deniz savaşları canlandırmaları, hayvan avlama gösterileri, idam törenleri, klasik mitolojiye dayanan tiyatro gösterileri de gerçekleştirilirdi. Bu yüzden dönemin yazarları buradan ‘insan ve hayvan mezarlığı’ diye de bahseder.

‘SAYGISIZLIK’ DİYEREK TEPKİ GÖSTERDİLER

2000’lerden sonra ise idam cezasına karşıt olarak Kolezyum sembol olarak seçilmişti. Dünyanın herhangi bir yerinde ölüm cezası hafifletildiğinde veya idam cezası kaldırıldığında tarihi yapının rengi değiştiriliyordu.

Tüm bu anlam ve önemi nedeniyle Menta’nın fotoğrafları ülkede tepkilerin hedefi oldu. İtalyanların tarihi için anlamlı bir yerde çekilen pozlar ‘saygısızlık’ olarak nitelendirildi. Birçok kişi modelin ‘değerlerine aykırı davrandığını’ öne sürdü.

Sosyal medyada da konu çok tartışılırken, birçok kişi Menta’yı kendi tarihine ‘hakaret etmekle’ suçladı.

Ünlü model konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.