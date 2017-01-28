Ünlü oyuncu hayatını kaybetti...

Sinemanın en önemli isimlerinden John Hurt yaşamını yitirdi. Hurt, bir süredir kanserle mücadele ediyordu.
Uzun süredir pankreas kanseriyle mücadele eden aktör John Hurt 77 yaşında hayatını kaybetti.
Yaklaşık 60 yıllık kariyerinde 200’den fazla film ve dizide rol alan John Hurt, Harry Potter, Fil Adam, V for Vendetta, Hellboy ve 1984 gibi filmlerde oynamıştı. Hurt'ün kariyerinde 2 Oscar adaylığı da bulunuyordu…
Hurt’un oynadığı önemli filmlerden bazıları ise şöyle:
Harry Potter
Fil Adam
V for Vendetta
Hellboy
1984
Indiana Jones
Yaratık
Geceyarısı Ekspresi
Köstebek
İskelet Anahtar
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.