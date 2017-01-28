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Ünlü oyuncu hayatını kaybetti...

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Ünlü oyuncu hayatını kaybetti...
Onu Harry Potter, V for Vendetta, Geceyarısı Ekspresi ve Indiana Jones gibi filmlerden tanıyorduk...

Sinemanın en önemli isimlerinden John Hurt yaşamını yitirdi. Hurt, bir süredir kanserle mücadele ediyordu.

Uzun süredir pankreas kanseriyle mücadele eden aktör John Hurt 77 yaşında hayatını kaybetti.

Yaklaşık 60 yıllık kariyerinde 200’den fazla film ve dizide rol alan John Hurt, Harry Potter, Fil Adam, V for Vendetta, Hellboy ve 1984 gibi filmlerde oynamıştı. Hurt'ün kariyerinde 2 Oscar adaylığı da bulunuyordu…

Hurt’un oynadığı önemli filmlerden bazıları ise şöyle:

Harry Potter

Fil Adam

V for Vendetta

Hellboy

1984

Indiana Jones

Yaratık

Geceyarısı Ekspresi

Köstebek

İskelet Anahtar

john_hurt_1544626c.jpg

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