Ünlü oyuncu Irmak Ünal yaptığı hatanın bedelini koronavirüse yakalanarak
Tüm dünyanın kabusu haline gelen ve 1 milyondan fazla insanın ölümüne neden olan koronavirüs, ünlü isimleri de yoğun şekilde etkiliyor. Son olarak Irmak Ünal, Instagram hesabından virüse yakalandığını duyurdu.
Usta oyuncu Cihan Ünal'ın kızı Irmak Ünal koronavirüse yakalandı. Sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, yurt dışından gelen arkadaşıyla görüşerek hata yaptığını belirten Ünal "Çok sert geçiyor, perişan oldum" dedi.
29 Ekim 2020 Perşembe 22:30
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