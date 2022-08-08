Ünlü oyuncu Jessica Chastain Ukrayna’ya desteğe gitti

Oscar ödüllü aktris Jessica Chastain, Rusya'nın işgali devam ederken Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir araya geldi.

45 yaşındaki ABD’li oyuncu Jessica Chastain, Rusya’nın Ukrayna’yı işgaline karşı desteğini göstermek amacıyla Başkan Zelenskiy ve üst düzey Ukraynalı yetkililerle buluştu.

Daily Mail’in haberine göre, toplantının ardından mesajlaşma uygulaması Telegram’da paylaşılan bir açıklamada, Zelenskiy, savaşın ortasında Ukrayna’yı ziyaret ettikleri için Chastain ve diğer Hollywood yıldızlarına teşekkür etti.

Açıklamada, “Amerikalı aktris Jessica Chastain bugün Ukrayna’da. Bizim için ünlü kişilerin bu tür ziyaretleri son derece değerlidir” ifadesi yer aldı.

Chastain, Kiev’deyken, Irpin şehrine gitmeden önce, savaşın harap ettiği Kherson ve Chernihiv şehirlerinden tedavi gören gençlerle tanışmak için Okhmatdyt çocuk hastanesini ziyaret etti.

BİRÇOK ÜNLÜ İSİM GİTTİ

İşgalin başladığı Şubat 2022’den beri, Ukrayna, Hollywood’un önde gelen isimleri Ben Stiller, Sean Penn, Liev Schreiber ve Angelina Jolie tarafından da ziyaret edildi.

Savunma Bakanlığı, ülkenin “tehlikeye rağmen ziyarete gelen ve destek olan Hollywood yıldızlarına minnettar olduklarını” belirtti.

Yapılan açıklamada, “Siz hepimiz için bir ilham kaynağından daha fazlasısınız. Dünya çapında milyonlarca insan, Ukrayna halkının mücadelesi hakkındaki gerçeği sizden duydu” ifadeleri yer aldı.