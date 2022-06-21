Ünlü oyuncu Kiev’de Zelenskiy’le görüştü: Siz benim kahramanımsınız

Hollywood yıldızı Ben Stiller, Birleşmiş Milletler’in mülteci elçisi olarak gittiği Kiev’de Ukrayna lideri Zelenskiy’le görüştü.

Hollywood yıldızı Ben Stiller, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'le görüştü.

Rusya'nın Ukrayna'daki saldırıları sürerken ülkeyi ziyaret eden Stiller, Birleşmiş Milletler'in mülteci elçisi olarak Kiev'e gitti. Görüşmede Zelenskiy'nin siyasetten önceki komedyenlik kariyerini öven Ben Stiller, Ukrayna liderine “Siz benim kahramanımsınız” dedi.

Twitter hesabından Zelenskiy'le fotoğraflarını da paylaşan ünlü oyuncu, “Başkan Zelenskiy'le görüşmek bir onurdu” ifadelerini kullandı.

Stiller, 2016'dan bu yana Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği İyi Niyet Elçisi olarak görev yapıyor.