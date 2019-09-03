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Ünlü oyuncu Kruger: Sahte kimlikle İsrail'e girdim

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Oyuncu Diane Kruger, bir Mossad ajanını canlandırdığı son filmi 'The Operative'in çekimleri için İsrail'de Mossad eğitiminden geçtiğini ve bu eğitim kapsamında sahte kimlikle Tel Aviv Havalimanı'ndan ülkeye giriş yaptığını söyledi.
Ünlü oyuncu Kruger: Sahte kimlikle İsrail'e girdim

Çekimleri Haziran ayında İsrail ve Bulgaristan'da başlayan 'The Opoerative' filminde yer alan ünlü oyuncu Diane Kruger, filmin çekimleri için 'İsrail'e sahte kimlikle giriş yaptığını' açıkladı. 

 

Yuval Adler'in yönetmenliğindeki filmde bir Mossad ajanını canlandıran Kruger, sıkı bir Mossad eğitiminden geçirildiğini söyledi. 

Kruger, "İsrail'e çekimlerden önce geldim ve çok sayıda Mossad eğitimi gerçekleştirdik. Mossad görevlileri bana sahte kimlik verdiler ve bununla Tel Aviv Uluslararası Havalimanı'ndan ülkeye giriş yapmamı istediler" ifadelerini kullandı.

İran'ın başkenti Tahran'da Mossad için çalışan genç bir kadının anlatıldığı film, ünlü yönetmen Adler'in istihbarat servislerini konu edinen ikinci filmi.

İlk olarak Truva filmindeki 'Helen' karakteriyle tanınan Almanya doğumlu oyuncu ayrıca, eğitimleri esnasında karakterine esin kaynağı olan ve hala kimliği gizli tutulan Mossad üyesi kadınla ilgili de çok şey öğrendiğini söyledi.

Eğitimi kapsamında sahte kimlikle ülkeye giriş yapan Kruger, bu girişle ilgili diğer ayrıntıları ise paylaşmadı. 

'ONLARDAKİ YETENEK AKTÖRLERDE YOK'

Mossad yetkilileriyle yaşadığı tecrübeleri de aktaran ünlü isim, şunları söyledi: 

 

"O ajanlardan biriyle konuşulduğunda tamamen farklı bir paranoya ortamı oluşuyor. Her yıl yapılan 5 bin başvuru arasından yalnızca bir tanesini alıyorlar. Ajanların farkındalıkları ve kararlılıkları dikkat çekici düzeyde. Tanıştığım Mossad yetkililerinin insanları haberleri bile olmadan oldukça başarılı bir şekilde manipule etme yetenekleri vardı. Bu olağanüstü. Bu yetenek aktörlerde yok. Birkaç ay boyunca başkası gibi davranabilirsiniz, ancak bunu yaşamak tamamen başka bir seviye." 

Kruger ayrıca, Quentin Tarantino'nun yazdığı ve yönettiği 2009 yapımı 'Soysuzlar Çetesi' (Inglorious Basterds) filminde de ajan rolünü oynamıştı. 

Çekimler esnasında Tarantino'nun İsrailli eşinin hamile olduğunu hatırlatan Kruger, "Sette çocuk gibiydi. Bir çekimden ya da sahneden memnun kaldığında sevinçten havalara uçuyordu. Şeker dükkanında gibiydi ve çok heyecanlıydı" dedi.

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