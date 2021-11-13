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Ünlü Oyuncu Netflix Dizisine Tepki Gösterdi

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Ünlü Oyuncu Netflix Dizisine Tepki Gösterdi
Ünlü Oyuncu Netflix Dizisine Tepki Gösterdi

Neil Patrick Harris'in de yapımcıları arasında bulunduğu Netflix dizisi Uncoupled'da yer alan Latin karaktere Ada Maris'ten tepki gelince, yapımdan söz konusu karakter çıkarıldı.

How I Met Your Mother ile parlayan, Netflix yapımı Talihsiz Serüvenler Dizisi’ndeki rolüyle hayran kitlesini genişleten Neil Patrick Harris, yeni bir Netflix yapımı için hazırlanıyor.

Gelecek yıl vizyona girecek olan Uncoupled’da, 48 yaşındaki Harris’in canlandırdığı eşcinsel bir adam, 17 yıllık kocası onu aniden terk ettikten sonra New York’ta kendini flört maceralarına atıyor.

Ancak, dizide yer alan Latin bir kahya karakterini canlandıracak deneyimli oyuncu Ada Maris’in rolü okuyup incitici ve aşağılayıcı olarak eleştirmesinin ardından işler karıştı. Oyuncu, rolü okuduktan sonra şovun yaratıcısı Darren Star’a (Beverly Hills, Melrose Place, Sex and The City gibi dizilerin yaratıcısı) açık bir mektup yazdı. Bunun üzerine de karakter diziden çıkarıldı.

Maris ayrıca rolü okuduktan günler sonra mektubu Variety ile paylaştı ve gazeteye kahyanın basmakalıp ve düz olduğunu söyledi: “Siz modern eşcinsel erkeklersiniz. Modası geçmiş, saldırgan bir şekilde basmakalıp bir eşcinsel rolünü nasıl izlemek veya oynamak istersiniz?”

Netflix, Variety’e yaptığı açıklamada Maris’ten bolca özür diledi ve karakterin artık dizinin bir parçası olmadığını doğruladı. Bir Netflix sözcüsü, “Bayan Maris’in olumsuz bir deneyim yaşadığı için üzgünüz” dedi.

Platform, karakterin dizide görülmeyeceğini de belirtti.

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