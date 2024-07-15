Ünlü oyuncu Shannen Doherty hayatını kaybetti

Türkiye'de "Evimiz Hollywood'da" (Beverly Hills, 90210) dizisiyle dünya çapında bir üne kavuşan Shannen Doherty 53 yaşında hayatını kaybetti.

2015 yılında meme kanseri teşhisi konulan ABD'li aktris, 2017 yılında iyileşmeye başladığını söylemiş ancak 2020'de ABC News'e hastalığın geri döndüğünü açıkladı.

Haziran 2023'te Doherty, yılın başlarında yapılan bir taramanın, kanserin beynine metastaz yaptığını gösterdiğini söyledi. Kasım 2023'te kanserin kemiklerine sıçradığını açıkladı.

Doherty People'a yaptığı açıklamada, "Yaşamayı bitirmedim. Sevmeyi bitirmedim. Yaratmayı bitirmedim. Her şeyi daha iyiye doğru değiştirmeyi bitirmedim. Sadece bitirmedim, bitirmedim" açıklamasında bulunmuştu.

2 Nisan 1971’de Memphis, Tennessee’de doğan Doherty, Beverly Hills, 90210″ adlı gençlik dizisindeki Brenda Walsh ve “Charmed” adlı fantastik dizideki Prue Halliwell rolleriyle tanınıyordu.

Kariyerine çocuk yaşta başlayan ve 1980’lerde “Little House on the Prairie” dizisinde rol alan Doherty, oyunculuk kariyerinin yanı sıra, yapımcılık ve yönetmenlik yaptı.