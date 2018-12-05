  • BIST 93.208
  • Altın 212,709
  • Dolar 5,3475
  • Euro 6,0632
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 10 °C
FLAŞ HABERPolis'te neler oluyor? Şimdi CANLI YAYINDA DETAY TV'de CANLI YAYIN- TIKLA İZLE

Ünlü oyuncu Sumru Yavrucuk antifriz içerek zehirlendi

»
Tiyatro ve sinamanın usta oyuncularından Sumru Yavrucuk, 'Güzellik Kraliçesi' adlı oyunda yanlışlıkla antifriz içerek zehirlendi.
Ünlü oyuncu Sumru Yavrucuk antifriz içerek zehirlendi

Leeanane'nin 'Güzellik Kraliçesi' isimli oyunda sahne alan Sumru Yavrucuk sahne arkasında kendisine su diye verilen antifrizi içerek kusmaya başlayınca hastaneye kaldırıldı.

Özel bir hastanede gözetim altına alınan Yavrucuk'un hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Sözcü'den Mustafa Sarıipek'in haberine göre, yapılan ilk müdahalenin ardından hayati tehlikeyi atlatan Yavrucuk'un hastanede gözetim altında tutulacağı belirtildi.

Öte yandan sahne arkasında antifrizin ne aradığı, ne amaçla orada olduğu emniyet yetkililerince araştırılıyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Cem Yılmaz'dan Acun Ilıcalı süprizi27 Kasım 2018 Salı 15:51
  • Kurt Cobain'in daha önce yayınlanmamış röportajı ortaya çıktı: Beyazlar rap yapmamalı27 Kasım 2018 Salı 14:02
  • Ünlü müzisyen İbrahim Maalouf'a 14 yaşında bir kız çocuğunu taciz ettiği gerekçesiyle hapis cezası verildi24 Kasım 2018 Cumartesi 13:29
  • 'Tecavüzü itiraf etmişti, adı havalimanına verilmesin'23 Kasım 2018 Cuma 15:56
  • Hazar Ergüçlü'nün sevgilisi Onur Ünlü'nün yeni filmi olay yaratacak23 Kasım 2018 Cuma 14:44
  • Beren Saat Netflix dizisi için rol arkadaşını seçti22 Kasım 2018 Perşembe 17:13
  • Müslüm filminin senaryosu gerçek değil21 Kasım 2018 Çarşamba 17:50
  • Netflix yeni Türk dizisi için Beren Saat ile anlaştı21 Kasım 2018 Çarşamba 11:57
  • Türk dizileri dünya birincisi!20 Kasım 2018 Salı 16:43
  • Bohemian Rhapsody: Film ile Queen'in gerçek hikayesi arasındaki 5 fark16 Kasım 2018 Cuma 11:35
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti