Ünlü oyuncu Sumru Yavrucuk antifriz içerek zehirlendi

Leeanane'nin 'Güzellik Kraliçesi' isimli oyunda sahne alan Sumru Yavrucuk sahne arkasında kendisine su diye verilen antifrizi içerek kusmaya başlayınca hastaneye kaldırıldı.
Özel bir hastanede gözetim altına alınan Yavrucuk'un hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Sözcü'den Mustafa Sarıipek'in haberine göre, yapılan ilk müdahalenin ardından hayati tehlikeyi atlatan Yavrucuk'un hastanede gözetim altında tutulacağı belirtildi.
Öte yandan sahne arkasında antifrizin ne aradığı, ne amaçla orada olduğu emniyet yetkililerince araştırılıyor.
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