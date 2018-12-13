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Ünlü oyuncu tedavisi için Kıbrıs’a geldi

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Cihan Ünal, bağırsağındaki kitle nedeniyle Kıbrıs’ta tedavi görüyor.
Ünlü oyuncu tedavisi için Kıbrıs’a geldi

İstanbul’da rahatsızlanan usta oyuncu, hastalığının duyulmaması için Kıbrıs’a geldi. Cihan Ünal, bağırsağındaki kitle nedeniyle tedavi altına alındı. Rol aldığı Kafalar Karışık filminin geçen hafta düzenlenen galasına katılamayan usta oyuncu, kusma ve ishal belirtileriyle hastaneye kaldırıldı.

DOKTOR GÖZETİMİNDE

Daha önce de benzer bir rahatsızlık yaşayan Ünal, İstanbul’daki müdahalenin ardından Kıbrıs’a geldi. Tedavisine yaşadığı yer olan Kıbrıs’ta devam eden 72 yaşındaki oyuncu, doktorun gözetiminde tutuluyor. 

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