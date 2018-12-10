  • BIST 92.909
  • Altın 211,687
  • Dolar 5,2763
  • Euro 6,0248
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKAİngiltere Brexit'i tek taraflı iptal edebilir

Ünlü Oyuncu Yaşadığı Kan Donduran Tecavüz Olayını Anlattı

»
38 yaşındaki İsveçli model ve oyuncu Frida Farrell, 22 yaşındayken bir adam tarafından kandırılıp tecavüz edildiğini, üç gün boyunca zorla tutulduğu apartman dairesinde beş adama köle olarak satıldığını açıkladı.
Ünlü Oyuncu Yaşadığı Kan Donduran Tecavüz Olayını Anlattı

38 yaşındaki İsveçli model ve oyuncu Frida Farrell, 22 yaşındayken bir adam tarafından kandırılıp tecavüz edildiğini, üç gün boyunca zorla tutulduğu dairede beş adama köle olarak satıldığını açıkladı.

"CİNSEL İLİŞKİ KÖLESİ OLARAK 3 GÜN GEÇİRDİM"

 

Independent ve London Evening gazetelerinin ev sahipliği yaptığı modern köleliğe karşı bir organizasyonda konuşan Farrell, kadınları kadın tacirlerine karşı uyarmak için 22 yaşında nasıl zorla bir apartman dairesinde tutulduğunu ve cinsel ilişki kölesi olarak üç gün geçirdiğini anlattı.

"6 KİŞİ TECAVÜZ ETTİ"

Ünlü model kan dondurucu hikayesini anlatarak, "2002 yılında modellik için Londra'ya geldiğimde, caddede yürürken bir adam yanıma yaklaşıp bana fotoğraf ajansının olduğunu ve çekim için kendisi ile anlaşabileceğini söyleyip kartını verdi. Ertesi gün adamın verdiği adrese gittim. Bir binanın beşinci katıydı. İçeri girdiğim an adam kapıyı arkamdan kapatıp belinden çıkardığı bıçağı boğazıma dayadı ve bağırmama söyledi. Adam bana zorla süt içirdi. Sanırım sütün içinde ilaç vardı. Uyandığımda başka bir dairedeydim. Üç gün boyunca adam ve tanımadığım 5 kişi daha bana tecavüz etti. Üçüncü günün sonunda adamlar daireden kapıyı açık bırakıp çıkmışlardı. Bende daireden kaçıp polise haber verdim. Polisin adamaları yakalayıp yakalamadıkları ile ilgili hiçbir fikrim yok. Bunları diğer kadınları kadın tacirlerinin eline düşmemeleri konusunda uyarmak için anlatıyorum." ifadelerini kullandı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İrem Derici’den dekolteli paylaşım08 Aralık 2018 Cumartesi 08:30
  • Hayatlarını trafik lambaları önünde akrobasi yaparak kazanıyorlar07 Aralık 2018 Cuma 22:30
  • Peribacaları beyaza büründü07 Aralık 2018 Cuma 22:00
  • Avustralya'da kanguru saldırısına uğrayan adam günün konusu oldu (video)07 Aralık 2018 Cuma 10:23
  • Golden Retriever'ların Noel'i: Robot köpeklerin arasında kamufle oldular (video)05 Aralık 2018 Çarşamba 17:54
  • THY uçakları zamanında kalktı olay oldu05 Aralık 2018 Çarşamba 16:05
  • Uçuş güvenliğini erotik anlatımı milyonlar tarafından izlendi05 Aralık 2018 Çarşamba 15:25
  • Kocasının hafıza kaybı geçirmesini fırsata çevirdi: "Bulaşık yıkardın, yemek yapardın"05 Aralık 2018 Çarşamba 10:44
  • 536 senesi dünyada yaşamak için neden en kötü yıldı?05 Aralık 2018 Çarşamba 10:26
  • Uzamanından korkutan uyarı: Bir felaketle karşı karşıyayız!04 Aralık 2018 Salı 16:55
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti