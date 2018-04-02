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Ünlü Oyuncu-yazar Murat Tavlı LAÜ’nün konuğu oldu

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Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Kütüphane Müdürlüğü ve Kütüphane Kulübü’nün “Kütüphane Haftası” nedeniyle organize ettiği söyleşi ve imza gününe Oyuncu-Yazar Murat Tavlıkonuk oldu. 
Ünlü Oyuncu-yazar Murat Tavlı LAÜ’nün konuğu oldu

Yeşil Deniz, Aşksın Sen, Nerede O Yeminler, Yahşi Cazibe, Farklı Desenler, Hıyanet Sarmalı adlı dizilerde rol alan ve halen No: 309 adlı dizide profesyonel oyunculuk kariyerine devam eden Tavlı, LAÜ öğrencileri ile biraraya geldi.Tavlı, konuşmasında nasıl bir süreçten geçtiğini anlatarak, hayat hikayesini katılımcılar ile paylaştı. Bahçeşehir Üniversitesi İşletme ve Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro bölümünden mezun olduğunu ifade eden Tavlı E.S.E.K tiyatrosuyla profesyonel olduğunu ve Müjdat Gezen Tiyatrosu, Bakırköy Belediye Tiyatrosu ve İstanbul Şehir Tiyatrolarında görev aldığını belirtti. 

Tavlı sevenleriyle biraraya geldi
“Lefke Avrupa Üniversitesi’ne ilk defa geliyorum. Kıbrıs’a ikinci gelişim. Daha önce Kıbrıs’a 21 yaşında bir tiyatro oyunu ile gelmiştim. Umarım önümüzdeki zaman diliminde de tekrar Lefke Avrupa Üniversitesi’nde sizlerle biraraya geliriz” diyen Tavlı etkinliğe gösterilen ilgiden son derece mennun olduğunu ifade etti. Tavlı, “Okurlarımla, sevdiklerimle biraraya gelmek çok güzel bir duygu, Lefke Avrupa Üniversitesi’ne misafirperverliğinden ve bu güzel organizasyondan dolayı çok teşekkür ederim” dedi. 

En iyi erkek oyuncu dalında iki tane ödülü olan ve aktif olarak oyunculuk ve eğitmenlik hayatına devam eden Tavlı, öğrencilerin sorularını yanıtlayarak, “Gözyaşlarım İftiharla Sunar” adlı kitabını da öğrenciler için imzaladı.

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