Ünlü oyuncu Zuhal Olcay’ın anne acısı

Ünlü oyuncu Zuhal Olcay, annesi Süheyla Takmaz'ı kaybetti. Usta oyuncu, 79 yaşında hayatını kaybeden annesinden önce geçtiğimiz yıl da babasını toprağa vermişti.

Geçen sene babası Cevat İşanç'ın vefatıyla büyük bir üzüntü yaşayan Zuhal olcay şimdi de anne acısını yaşıyor.

Zuhal Olcay'ın annesi Süheyla Takmaz, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Beykoz Çayırbaşı Mezarlığı’nda toprağa verildi. (Rıdvan Tursak / İHA)

3 aydır tedavi gören annesini önceki gün kaybeden sanatçıyı bu acı gününde sevgilisi Mazlum Çimen, oyuncu dostları Deniz Çakır ve Oktay Kaynarca da yalnız bırakmadı.