  • BIST 2.601,25
  • Altın 964.455
  • Dolar 16.3949
  • Euro 17.5893
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 28 °C
SON DAKİKAAnne babalar dikkat! Bu hatalara düşmeyin!

Ünlü oyuncunun evi 10 milyon dolara satıldı: Yıkılacak

»
Betty White'ın Los Angeles'taki evi 10,6 milyon dolara satılırken, yeni bir yapı için yıkılacağı belirtildi.
Ünlü oyuncunun evi 10 milyon dolara satıldı: Yıkılacak

100 yaşına günler kala Aralık 2021’de hayatını kaybeden Altın Kızlar dizisinin renkli siması Betty White’ın 1968’den beri kullandığı Brentwood semtindeki evi, yeni bir yapı için yıkılacak.

Brentwood semtinde bulunan White’ın evi, nisan ayından bu yana satıştaydı ve perşembe günü toplam 10,6 milyon dolara satıldı. Wall Street Journal’ın haberine göre, bu hafta sözleşme imzalanmadan önce ev için çok sayıda teklif geldi. Evin bulunduğu mahalledeki sınırlı stok nedeniyle evin oldukça hızlı satıldığı kaydedildi.

White, eşi Allen Ludden’ın mülkü satın almasından sonra 1968’den beri 3.029 metrekarelik evde yaşadı. Aslen 1952’de inşa edilen kapılı ev; beş yatak odası, altı banyo, yer altı yüzme havuzu ve bir arka bahçeye sahip.

White’ın evi muhtemelen yeni bir bina için yıkılacak.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kültür Dairesi'ne bağlı kütüphaneler sanatçıları, öğrenciler ve okurlarla buluşturdu03 Haziran 2022 Cuma 11:01
  • 5 milyon dolarlık antik Yunan eserlerini kırdı.03 Haziran 2022 Cuma 10:45
  • Stranger Things'in yeni sezonu Kate Bush'u yeni jenerasyonla tanıştırdı03 Haziran 2022 Cuma 08:33
  • Olaylı dava Johnny Depp’in zaferiyle sonlandı. İşte Ayrıntılar02 Haziran 2022 Perşembe 15:01
  • Disney’in Pinokyo’sundan ilk fragman geldi: Tom Hanks dikkat çekti01 Haziran 2022 Çarşamba 21:50
  • Mona Lisa tablosuna pastalı saldırı01 Haziran 2022 Çarşamba 18:37
  • Kobe Bryant kartı açık artırmada: İmzalı parça için 1 milyon dolar bekleniyor31 Mayıs 2022 Salı 16:53
  • TÜRKSOY’un Bursa’da düzenlediği Türk Dünyası Müzeler Buluşması’nda KKTC’yi Kültür Dairesi ile Eski Eserler ve Müzeler Dairesi temsil etti…30 Mayıs 2022 Pazartesi 12:39
  • Metin Akpınar’ın hayatı kitap oldu: Sahneye Adanmış Bir Ömür29 Mayıs 2022 Pazar 20:18
  • Harry Styles’tan Teksas saldırısına tepki29 Mayıs 2022 Pazar 15:22
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti