Son dönemde kendisini üne kavuşturan The Hills adlı yapımın devamı niteliğindeki Hills: New Beginning adlı program ile gündemde olan Heidi Montag, önceki gün Los Angeles'ta görüntülendi.

Televizyon yıldızı ve dizi oyuncusu Heidi Montag, sokakta çiğ et yerken görüntülendi. Montag, "Son bir buçuk yıldır hamile kalmaya çalışıyorum. Farklı şeyler denemek istiyorum. Bu da gerçekten harika bir besin" dedi.