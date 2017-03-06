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Ünlü oyuncuya büyük şok. Silahla darp edildi

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Ünlü oyuncuya büyük şok. Silahla darp edildi
Oyuncu Başak Sayan ve eşi Murat Vardar, önceki gün komşularıyla park sorunu yüzünden kavga etti. Silahla darp edildikleri gerekçesiyle karakola gelip şikâyetçi olan çift "Dehşeti yaşadık ama o kişiler serbest bırakıldı" diyerek isyan etti

İkiz çocuk annesi olamak için gün sayan oyuncu Başak Sayan, önceki akşam korku dolu anlar yaşadı. Ünlü oyuncu ve eşi Murat Vardar, Beşiktaş’ta bulunan evlerinin önünde park sorunu yüzünden tartıştıkları alt komşuları tarafından silahla darp edildi. Araya giren çevre sakinleri sayesinde 8 aylık hamile olan Başak Sayan ve eşi Murat Vardar olay yerinden uzaklaştırıldı. Ünlü çift, şikâyetçi olmak için gittikleri Levent Karakolu’ndan çıkarken görüntülendi.

SAYAN: “SİLAHLA SALDIRDILAR”

Başak Sayan, “Olay alt komşumla bizim aramızda yaşandı. Gündüz vakti onların otomobilinin arkasına aracımızı park etmişiz diye kavga ettiler eşimle. Olay yatıştırıldı ve kavga tatlıya bağlandı. Ama daha sonra akşama kadar alkol almışlar. Eşimin de işten geldiğini görünce silahla saldırdılar. Allah’tan diğer komşularımız araya girdi ve ölümden döndük. Eşime silah çektiler. Yasanın yetersizliğinden dolayı, bize silah çeken alt komşum serbest bırakıldı. Ben evime nasıl gideceğim? Çok korktum, bugün eşim yanımda olmayabilirdi” şeklinde konuştu. Sayan’ın eşi Murat Vardar ise “Mevcut durumu anlayamıyorum. Bana silahla saldırılıyor. Tehdit ediliyorum ve alkollü komşum serbest bırakılıyor. Bana silah çeken kişiyle şu an aynı eve gideceğim” dedi.

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