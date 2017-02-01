Ünlü popçu Işın Karaca'ya şok üstüne şok! Şaka yüzünden evinden oldu

Karaca'nın evinin programdan sonra değeri arttı. Ev sahibi 750 bin dolarlık evi, 1 milyon 250 bin dolara satışa çıkarttı. Evi satın almayan Karaca, başka bir eve taşındı.

Işın Karaca, Demet Akbağ'ın şaka programı 'Çok Aramızda'nın ilk mağdur ünlüsüydü. Demet Akbağ'ın yönlendirdiği 50 kişilik ekip kendilerini zabıta gibi gösterip dozerle Işın Karaca'nın, İstanbul-Kilyos'taki villasına gitmişti.Işın Karaca zabıta rolündeki kişilerin “Evi 1 saat içinde boşaltın, yıkım emri var" sözleri üzerine şok geçirmişti. Eşi Tuğrul Odabaşı, avukatı ve ailesini arayan Işın Karaca kimseden cevap alamayınca gözyaşlarıyla ekipleri durdurmaya çalışmıştı.

Şaka Işın Karaca'ya pahalıya patladı



Şakayı öğrendikten sonra bir süre kendine gelemeyen Işın Karaca'ya esas darbe 1 ay sonra ev sahibinden geldi. Ev sahibi ünlü popçu'yu arayıp “Evi boşaltın, satmaya karar verdim" dedi. Villayı önce satın almak isteyen Işın Karaca 750 bin dolar değerindeki evin fiyatının 1 milyon 250 bin dolara çıktığını öğrendi.



Posta'nın haberine göre evin değerinin neden bu kadar arttığını anlayamayan Işın Karaca, emlakçıya sorduğunda, şaka programından sonra evin değerinin yükseldiğini öğrendi. Bu ücreti vermeyen Karaca, Anadolu yakasında başka bir ev tuttu.