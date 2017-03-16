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Ünlü porno sitesi kardan kapanan yollara hizmet götürecek!

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Ünlü porno sitesi kardan kapanan yollara hizmet götürecek!
Dünyanın en bilinen porno sitelerinden PornHub büyük bir hizmete imza atacak. PornHub Amerika'nın doğu yakasının kar altından kalan bölgelerini temizleyecek.

Dünyada en çok ziyaret edilen siteler arasında yer alan ve porno siteler arasında başı çeken PornHub farklı bir hizmete imza atacak. Her yıl 80 milyar tık alan PornHub Amerika’nın doğu taraflarının karla kapanan sokaklarını temizleyecek. Kar küreme araçlarına sponsor olan PornHub daha önce göğüs kanseri için milyonlarca dolarlık bağış yapmıştı. Ayırca PornHub, kapatılan Vine uygulamasına da talip olmuştu.

SLOGAN ÇARPICI “SÜRÜLMEK İSTEYEN HERKESE”

Kar araçlarına sponsor olan PornHub, Boston ve New Jersey'nin sokaklarını ve otoparklarını kardan temizlemek için kar araçlarına “Wants to get Ploughed” yani “Sürülmek isteyen herkese” sloganını belirledi. Bu hınzır slogan sosyal medyada çok konuşuldu.

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