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Ünlü rapçinin metaverse komşusu olmak için 450 bin dolar ödedi

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Bir koleksiyoncu, ünlü rapçi Snop Dogg'un sanal komşusu olabilmek için 450 bin dolar ödedi.
Ünlü rapçinin metaverse komşusu olmak için 450 bin dolar ödedi

Bir koleksiyoncu, ünlü rapçi Snop Dogg'un sanal komşusu olabilmek için 450 bin dolar ödedi.

Metaverse çılgınlığı tüm dünyayı sararken sanal dünyada arazi ve ev satışları rekor fiyatlara ulaştı.

Ünlü Rapçi Snoop Dogg Sandbox’la iş birliğine giderek "Snoopverse" adında interaktif bir evren kurdu.

Sanatçının metaversteki NFT malikanesine komşu olmak isteyen biri 450 bin dolara sanal arsa satın aldı.

P-Ape adıyla satın alma işlemini yapan kullanıcı ile ilgili ünlü rapçi "Komşum olmayacak mısın?" başlığı altında kutlama mesajı attı.

 

Teknolojinin paralel evreni: METAVERSE

 

Sanal evrende arsa ve evler rekor fiyatlara satılıyor

Sanal evrende kendi avatarlarını oluşturan kullanıcılar, istedikleri gibi dizayn ettikleri evlerde istedikleri arabaları kullanıyor.

Son zamanlarda, Sandbox ve Decentraland gibi metaverse platformlarında dijital arazi ve hatta daha büyük emlaklar satın alma ve satma özelliği özellikle popüler hale geldi.

Markets Insider'a göre bir kripto yatırım şirketi olan Tokens.com, Decentraland'da 2,43 milyon dolara bir arsa satın aldı.

Sandbox platformundaki bir sanal arazi arsası yakın zamanda 4,3 milyon dolarlık rekor bir fiyata satıldı.

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