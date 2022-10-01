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Ünlü Rus rapçi “Putin’in kararına uymayacağım” diyerek kendini öldürdü

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Rusya'da Walkie adıyla tanınan rap yıldızı Ivan Vitalievich Petunin, arkasında, Rusya Devlet Başkanı Putin'in seferberlik kararına isyan ettiği bir video bırakarak intihar etti.
Ünlü Rus rapçi “Putin’in kararına uymayacağım” diyerek kendini öldürdü

Dün, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson'un ilhakını açıklamasına tüm dünyadan tepkiler sürerken, Rusya, Putin’in seferberlik kararını konuşmaya devam ediyor.

Kısmi seferberlik ilanı ile daha geniş bir yaş aralığındaki Rus erkeklerinin askere alınması tartışma yaratırken Ruslar arasında da panik sürüyor. Askerlik yaşı tutan birçok Rus vatandaşı sınır ülkelere kaçmaya çalışırken, Türkiye’ye de kaçışlar hızlanmıştı.

Son olarak bir Rus rapçinin, savaşmak üzere askere alınmamak için kendini öldürdüğü haberi gündeme bomba gibi düştü.

‘KİMSEYİ ÖLDÜRMEK İSTEMİYORUM’

Walkie sahne adını kullanan Ivan Vitalievich Petunin’in Rusya’nın güneyindeki Krasnodar kentinde intihar ettiği düşünülüyor.

27 yaşındaki Walkie’nin son olarak Telegram kanalından bir video yayınladığı ve ‘herhangi bir ideal veya kişi uğruna kimseyi öldürmek istemediğini’ söylediği görüntüler kısa sürede viral hale geldi. Walkie’nin cesedi, Congressnaya Caddesi’ndeki yüksek bir binanın yakınında bulundu.

Daha önce Rus Ordusu’nda görev yapan ve akıl hastanesinde tedavi gören Walkie, yayınladığı videoyla hayranlarına şunları söyledi: ‘Bu videoyu izliyorsanız, artık hayatta değilim. Cinayetin günahını ruhuma alamam ve almak da istemiyorum. Herhangi bir ideal için öldürmeye hazır değilim’.

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