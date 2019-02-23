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Ünlü şarkıcı 70 yıl hapis cezası alabilir

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Grammy ödüllü R&B şarkıcısı R. Kelly, Chicago'da çıkarıldığı bir bölge mahkemesince 3'ü genç kız olmak üzere dört kişiye karşı ağırlaştırılmış cinsel istismar ile suçlandı.
Ünlü şarkıcı 70 yıl hapis cezası alabilir

Asıl adı Robert Sylvester Kelly olan 52 yaşındaki yıldıza yöneltilen suçlamalar arasında cinsel taciz ve istismar da bulunuyor.

Toplamda 10 başlıktan suçlanan ünlü yıldız, eğer kendisine yöneltilen iddiaların tamamından suçlu bulunursa uzun yıllar cezaevinde kalacak.

ABD'li hukuk uzmanları, yargıçların tüm başlıkları kabul etmesi durumunda Kelly'nin 70 yıl hapis cezası alabileceğini belirtiyor.

Hakkında yakalama kararı çıkarılan R. Kelly, cuma akşamı Chicago'da polise teslim olmuştu.

Chicago'da Cook County eyalet başsavcısı, Kimberly Foxx, iddianamede şarkıcıya isnat edilen suçların 1998 ile 2010 yıllar arasında işlendiğini ve mağdurlardan 3'ünün 13 ile 17 yaş arasındaki genç kızlar olduğunu söyledi.

15 yaşındaki kızla evlendi

"I Believe I can fly" isimli parçasıyla zirveye ulaşan şarkıcı 1994 yılında o zaman henüz 15 yaşında olan Aaliyah isimli bir kızla evlenmişti. Ailesinin açtığı dava sonucu evlilik iptal edilmişti. Çocuk tacizi ile yargılandığı davadan 2008'de aklandı ve beraetine karar verildi.

R. Kelly, 2013 yılı aralık ayında yine bir seks skandalıyla gündeme geldi.

Aynı dönemde piyasaya çıkan ‘Black Panties’ albümü ile uzun süre konuşulan R&B’nin kralı, kadınlarla ilgili cinsel içerikli şarkılarıyla adından söz ettirmişti.

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