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Ünlü şarkıcı Adele, Sylvester Stallone’un evini satın aldı

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Ünlü İngiliz şarkıcı Adele, aktör Sylvester Stallone'un Beverly Hills'teki lüks malikanesini yaklaşık 900 milyon TL'ye (58 milyon Dolar) satın aldı.
Ünlü şarkıcı Adele, Sylvester Stallone’un evini satın aldı

34 yaşındaki müzisyen ve şarkıcı Adele, 900 milyon TL’ye satın aldığı yeni evinin önünde 40 yaşındaki spor menajeri erkek arkadaşı Rich Paul ile mutluluk pozu verdi.

Daily Mail’in haberine göre, lüks malikane 18.587 metrekare, Richard Landry tarafından tasarlandı, sekiz yatak odası ve 12 banyosu var.

Rich Paul, Adele…

Mülk, 3.5 dönümlük bir arazi üzerinde ve Lisa Vanderpump ve Rod Stewart’ın eskiden ikamet ettiği mahallede yer alıyor. Ev 1994 yılında inşa edildi.

Gösterişli malikanede sauna, buhar odası, teraslı ofis, iki ebeveyn banyolu yatak odası, şef mutfağı, spa, havuz ile iki katlı bir misafirhane de bulunuyor. Bunların dışında profesyonel bir sinema salonu, spor salonu, sekiz arabalık bir garaj ve hava filtreleme sistemli puro odası da yer alıyor.

UZUN ZAMAN SATAMADI

Hollywood yıldızı Sylvester Stallone, 90’lı yıllarda satın aldığı malikanesini başlangıçta 110 milyon dolara satışa çıkarmıştı, ancak alıcı bulamadı. Geçtiğimiz mayıs ayında ise fiyatı 85 milyon dolara indirdi.

Sylvester Stallone…

Ailesiyle birlikte Florida’ya taşınan 75 yaşındaki aktör, ağustos ayında 85 milyon dolar olan mülkü yeniden satışa çıkardı ve Ekim ayında fiyatı 80 milyon dolara düşürdü. Yine alıcı bulamayan Stallone, sonunda evi 58 milyon dolara Adele’e satmak durumunda kaldı.

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