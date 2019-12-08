Ünlü Şarkıcı gittiği mağazada herkesin parasını ödedi

Kendini piyangodan ikramiye kazanan Cici adlı bir kişi olarak tanıtan Sia, herkesin yaptığı alışverişin ücretini ödemeye başladı. Şükran Günü nedeniyle böyle bir davranışta bulunduğunu söyleyen şarkıcıyı bir hayranı tanıdı.

Adri Buckles adlı hayranı kendi alışverişini de ödeyen Sia'nın kim olduğunu fark edince çevresindekilere de söyledi. O anları videoya çekip sosyal medya hesabından da paylaşan Buckles "Sia'nın satın aldığı ürünlerin parasını ödediğini" belirtip teşekkür etti. Kullanıcı "Herkesin satın aldıklarının parasını ödeyecek kadar güzel bir ruha ve kalbe sahipsin" diyerek bu sürprize ne kadar sevindiğini belirtti.

Kullanıcı Sia'nın kim olduğunu herkese söylediği için özür diledikten sonra da "Ama bu nezaketi herkes bilmeli" diye ekledi.