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Ünlü şarkıcı Marvel’da

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Spotify'da son iki yıldır dünyanın en popüler müzisyenleri arasında yer alan pop yıldızı Bad Bunny, Sony Marvel filmi El Muerto'da başrolde. Porto Rikolu şarkıcı, katıldığı güreş etkinliklerinden sonra Marvel'ın süper güçlü güreşçisini canlandıracak.
Ünlü şarkıcı Marvel’da

Gerçek adı Benito Antonio Martínez Ocasio olan 28 yaşındaki Porto Rikolu şarkıcı, süper güçlü maskeli bir güreşçi olan El Muerto’da oynayacak.

Bad Bunny, “El Muerto’yu hayata geçirmek inanılmaz… Çok heyecan verici” dedi. Filmin 2024 yılında vizyona girmesi planlanıyor.

Son derece başarılı müzik kariyerinin yanı sıra Bad Bunny, 2021’de WrestleMania 37 ve bu yılın başlarında Royal Rumble gibi büyük WWE etkinliklerinde güreşçi olarak yer aldı.

Bu hafta, bir sonraki albümü Un Verano Sin Ti’nin adını duyuran Bad Bunny, albümün çıkış tarihi ile ilgili herhangi bir bilgi vermedi. Bad Bunny’nin, özellikle Amerika’daki popülaritesi onu 2020 ve 2021’de Spotify’da en çok dinlenen sanatçılardan biri yaptı.

Bad Bunny ayrıca, Brad Pitt ile Japonya’da geçecek olan gerilim filmi Bullet Train’de de rol alıyor.

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