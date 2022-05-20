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Ünlü şarkıcı Rihanna anne oldu

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Pop yıldızı Rihanna'nın ilk çocuğunu dünyaya getirdiği belirtildi.
Ünlü şarkıcı Rihanna anne oldu

Henüz kesinleşmemiş bir iddiaya göre, 13 Mayıs Perşembe günü, Rihanna ve rapçi sevgilisi ASAP Rocky’nin ilk çocukları dünyaya geldi.

Daily Mail’in haberine göre, 34 yaşındaki Barbadoslu şarkıcı Rihanna, henüz bebeğin gelişini doğrulamadı ve herhangi bir yerde de yeni doğan oğlan çocuğuyla ilgili bir isim bilgisi yok.

Rihanna, en son 9 Mayıs tarihinde sevgilisi ASAP Rocky ile Kaliforniya’da romantik bir yemek yerken görüldü.
Çifte yakın kaynaklara göre ise, pop yıldızı Los Angeles’taki evinde bebekle birlikte dinleniyor. Bir kaynak, “Rihanna’nın durumu iyi. Ebeveyn oldukları için çok heyecanlılar. Rihanna zaten harika bir anne” dedi.

Birkaç yıllık arkadaşlıklarının ardından iki yıldır da sevgili olan Rihanna ve A$AP Rocky’nin gizlice evlendikleri de yürütülen tahminler arasında.

 

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