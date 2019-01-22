  • BIST 99.199
  • Altın 220,602
  • Dolar 5,3481
  • Euro 6,0713
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKAMilli Piyango'nun büyük ikramiyesi KKTC'ye isabet etti

Ünlü şarkıcı tecavüz suçlamasıyla gözaltına alındı

»
ABD'li şarkıcı Chris Brown tecavüz suçlamasıyla dünya basınında. 29 yaşındaki şarkıcı Fransa'da gözaltına alındı.
Ünlü şarkıcı tecavüz suçlamasıyla gözaltına alındı

ABD'li şarkıcı Chris Brown'un tecavüz suçlamasıyla Fransa'nın başkenti Paris'te tutuklandığı iddia edildi. 

Fransız polisinden yapılan açıklamaya göre; 29 yaşındaki Brown 15-16 Ocak tarihlerinde Fransa'da tanıştığı bir kadına otel odasında tecavüz etmekle suçlanıyor.

ABD merkezli Associated Press ise Brown'un tutuklanmadığını ancak gözaltına alındığını öne sürdü. 

Chris Brown 2009 yılında birlikte olduğu kız arkadaşı Rihanna'yı hastanelik etmişti. Brown 2018'in temmuz ayında da ABD'de tutuklanmıştı.

 

Fotoğraf 2018 yılındaki tutukanma sırasında çekildi.  Fotoğraf 2018 yılındaki tutukanma sırasında çekildi. 
Etiketler:
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yılın en kötülerine Trump da aday21 Ocak 2019 Pazartesi 19:08
  • Bahisle para kazanacağım derken dolandırılmayın!21 Ocak 2019 Pazartesi 18:25
  • Bu fotoğrafla tanınmıştı, son hali inanılmaz!21 Ocak 2019 Pazartesi 16:11
  • Bir kapitalizm hikayesi: 26 kişi dünya nüfusunun yarısı kadar servete sahip21 Ocak 2019 Pazartesi 15:31
  • Prof. Şengör organ bağışına karşı: Elin dangalağını yaşatmanın anlamı yok21 Ocak 2019 Pazartesi 14:23
  • 2019'un ilk ay tutulması (Süper Kanlı Kurt Ay)21 Ocak 2019 Pazartesi 13:26
  • Ayasofya'da çıplak poz veren Belçikalı model: Tehlikeyi seviyorum21 Ocak 2019 Pazartesi 13:00
  • Guardian: Spice Girls'ün eşitlik kampanyası tişörtleri insanlık dışı koşullarda üretiliyor21 Ocak 2019 Pazartesi 12:55
  • Sentetik atıklarla mücadele girişimi21 Ocak 2019 Pazartesi 12:42
  • Tarkan boşanıyor mu?21 Ocak 2019 Pazartesi 11:32
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti