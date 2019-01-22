Ünlü şarkıcı tecavüz suçlamasıyla gözaltına alındı

ABD'li şarkıcı Chris Brown'un tecavüz suçlamasıyla Fransa'nın başkenti Paris'te tutuklandığı iddia edildi.

Fransız polisinden yapılan açıklamaya göre; 29 yaşındaki Brown 15-16 Ocak tarihlerinde Fransa'da tanıştığı bir kadına otel odasında tecavüz etmekle suçlanıyor.

ABD merkezli Associated Press ise Brown'un tutuklanmadığını ancak gözaltına alındığını öne sürdü.



Chris Brown 2009 yılında birlikte olduğu kız arkadaşı Rihanna'yı hastanelik etmişti. Brown 2018'in temmuz ayında da ABD'de tutuklanmıştı.