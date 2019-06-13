Ünlü Şef Ayvaz Akbacak LAÜ öğrencilerine deneyimlerini aktardı

Etkinlikte mesleki tecrübelerini Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileri ile paylaşan Akbacak, LAÜ Gastronomi öğrencileri ile biraraya gelmekten ve Kıbrıs Mutfağı’nı yerinde görme fırsatı yakaladığından mutlu olduğunu belirtti. Akbacak, öğrencilere “Ünlü şef olmak sosyal medyada çok takipçinizin olması değil, gastronomi tarihine birşeyler katmaktır” diyerek, çok çalışmaları tavsiyesinde bulundu.

Akbacak, profesyonelliğin detaylarını ve yemek yapmanın püf noktalarını öğrencilerle paylaştı

Uygulamalı demo bölümünde Akbacak, senelerdir yaptığı ve artık kendisinin imza yemeği haline geldiği ‘Patatese Sarılı Levrek’ tabağının detaylarını gastronomi öğrencileri ile paylaştı. Aynı zamanda mutfakta yaşanabilecek tehlikelere karşı önlem almanın önemini, hijyen ve sanitasyon kurallarını, profesyonelliğin detaylarını ve yemek yapmanın püf noktalarını öğrencilerle paylaşan Akbacak, uygulamalı demo etkinliğinin ardından öğrencilerden gelen soruları yanıtladı.

Etkinliğin sonunda Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. İlker Türkeri tarafından Akbacak’a teşekkür belgesi takdim edildi.