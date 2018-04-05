Ünlü Şef Özrek, deneyimlerini LAÜ öğrencileri ile paylaştı

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu ve Gastronomi Kulübü tarafından “Gastronomi Atölye Çalışması” yapıldı.

Etkinliğe, Türkiye Aşçılar ve Şefler Federasyonu Genel Sekreteri Bayram Özrek konuk olarak katıldı.Atölye çalışması, Gastronomi Bölümü öğrencileri ve öğretim görevlilerinin katılımı ile LAÜ’nün Uygulama Mutfağı’nda gerçekleştirildi.

Özrek: “Aşçılık bir sanattır”

İlk olarakpişirme ve sunum tekniklerinden bahseden Özrek, lezzetli tatların yanında görselliğin de önemli olduğunu söyleyerek, öğrencilere aşçılık mesleğinin incelikleri hakkında detaylı bilgiler aktardı.Mesleğin sevilerek yapılması,hazırlanan her yeni yemeğin titizlikle ve özenerek hazırlanması, mutfakta çalışırken hijyen kurallarına uyularak çalışılmasıgerektiğini ve aşçılığın bir sanat olduğunu söyleyen Özrek, “Mutfakta çalışan her aşçının, sadece mutfakta yemek pişirmekle görevli değil, a’dan z’ye aşçılık mesleğini çok iyi bilmesi gerekir” dedi. Ayrıca Özrek,Türk Mutfağı’nın ve yerel mutfağın dünyada nerede olduğunu, yemeklerimizin nekadar tanıtıldığını, Gastronomi öğrencilerineanlattı.

Özrek, Uygulama Mutfağı’ndaki sunumunda, öğrencilerle birlikte uygulamalı olarak Karadeniz Bölgesinde yaygın olan Karalahana Çorbası, DoğuAnadolu’da ve Selçuklular döneminden günümüze kadar gelen önemli yemeği olan Perde Pilavı ve Doğuda az bilinen Kereduse yemeğini yaptı. Sunumların ardından hazırlanan yemekler öğretim görevlilerine ve Gastronomi öğrencilerine ikram edildi.

Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu Gastronomi Bölümü Öğretim Görevlisi Zihni Türksel tarafından verdiği bilgilerden dolayı Özrek’e teşekkür belgesi takdim edildi.