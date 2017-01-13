 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 81.524
  • Altın 144,510
  • Dolar 3,7644
  • Euro 3,9978
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 12 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara -1 °C
SON DAKİKA"Çok hızlı bir çözüm aramıyoruz"

Ünlü sitede seks skandalı!

»
Ünlü sitede seks skandalı!
Oyun yayınlarının en önemli adreslerinden olan ve büyük bir kitlesi olan Twitch'de, fazlaca abonesi olan bir kullanıcı mikrofonu açık unutunca büyük bir skandala imza attı...

Oyunseverlerin ve oyun şovlarını takip edenlerin ilgiyle takip ettikleri sitelerden biri olan Twitch’te geçtiğimiz günlerde yaşanan bir olay sosyal medyada fazlaca yankı uyandırdı.

MİKROFONU AÇIK UNUTUNCA OLANLAR OLDU

Birçok kullanıcı Twitch üzerinde dikkat çekmek için farklı şeyler deniyor, soyunmak, aşırı hareketler yapmak bunlara dahil. Twitch’in kurallarına göre fazla aşırıya giden kullanıcılar engelleniyor, ancak geçtiğimiz gün yaşanan durum tüm aşırı hallerin üstüne çıktı. Xpegasas adlı bi Twitch yayıncısı, yayını bitirdikten sonra mikrofonu açık unuttu. Yayın ardından mikrofonu açık unutarak kız arkadaşıyla cinsel ilişkiye giren Xpegasas’ın ve kız arkadaşının ilişki sırasında çıkarttığı tüm sesler izleyicilere ulaştı.

SES KAYITLARI ANINDA İNTERNETE DÜŞTÜ

Twitch’te yaşanan bu ilginç olayın ses kayıtları anında internete düştü. Birçok site tarafından fazla erotik bulunan bu kayıtlar yayınlanmadı.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Dirt Showdown ücretsiz oldu!13 Ocak 2017 Cuma 18:10
  • YouTube'dan flaş karar!13 Ocak 2017 Cuma 18:10
  • Gençler zararlı yazılımlara karşı bilgilendirildi13 Ocak 2017 Cuma 15:52
  • Pokemon GO, Çin'de yasaklandı11 Ocak 2017 Çarşamba 21:22
  • Spotify'dan Obama'ya iş teklifi11 Ocak 2017 Çarşamba 19:35
  • Derin uykunun formülü akıllı yatak11 Ocak 2017 Çarşamba 18:58
  • En çevreci şirket: Apple11 Ocak 2017 Çarşamba 18:57
  • Türkiye siber tehdit altında11 Ocak 2017 Çarşamba 18:56
  • Robot Kuri evinize göz kulak olacak11 Ocak 2017 Çarşamba 18:55
  • Telefonlar 5.5 metreden şarj olabilecek11 Ocak 2017 Çarşamba 18:51
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti