Ünlü spor mağaza zincirinden mülteci hamlesi

Fransa’dan İngiltere’ye mülteci akışını kesmek için Fransa merkezli spor ürünleri mağaza zinciri Decathlon radikal bir karar aldı.

Fransa’dan İngiltere’ye mülteci akışını kesmek için Fransa merkezli spor ürünleri mağaza zinciri Decathlon radikal bir karar aldı.

Decathlon Fransa’nın kuzeyindeki mağazalarında kano satmayı durdurduğunu açıkladı. Şirket tarafından yapılan açıklamada Calais, Grande-Synthe mağazalarında kano satılmayacağını açıkladı.

AFP’ye açıklama yapan yetkililer, bazı mültecilerde Decathlon’dan satın alınan kano tespit edildikten sonra bu kararın alındığını duyurdu. Fakat şirket, internet üzerinden satış ve diğer mağazalarında kano ve can yeleği gibi güvenlik ürünlerinin satışına devam edileceğini de açıkladı.

Fransız La Voix Du Nord isimli gazeteye açıklama yapan şirket yetkilileri, “Son dönemde Birleşik Krallık’a kanoyla gitmek isteyen mültecilerin sayısının artması üzerine bu kararı aldık” dedi.

İngiltere İçişleri Bakanlığı verilerine göre sadece geçen hafta perşembe günü 1185 insan ufak bot ve kano benzeri yapılarla Fransa’dan İngiltere’ye geçti. Geçen ay ise 850 mülteci, İngiltere’ye ulaştı.