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Ünlü spor muhabiri Hürriyet'ten istifa etti

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Ünlü spor muhabiri Hürriyet'ten istifa etti
Ünlü spor muhabiri Hürriyet'ten istifa etti

Ahmet Ercanlar, Twitter'da paylaşımları nedeniyle savunmasının istendiğini söyledi

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Demirören Medya’ya ait Hürriyet Gazetesi’nde Fenerbahçe muhabirliği yapan Ahmet Ercanlar, görevinden ayrıldığını açıkladı.

Ahmet Ercanlar, sosyal medya hesabından hakemleri eleştirdiği ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç lehine yaptığı paylaşımlar nedeniyle savunmasının istendiğini söylerken, yaşananlar nedeniyle gazeteden ayrılma zamanının geldiğini ifade etti.

Yaklaşık 10 yıldır Hürriyet Gazetesi'nde Fenerbahçe muhabirliği yapan Ahmet Ercanlar, birçok televizyon programında da yer aldı.

Asist Analiz programında konuşan Ercanlar’ın açıklamalarından satır başları şöyle:

“Bizler hayatımızı gazetecilikten kazanan insanlarız. Dün sabah saatlerinde gazeteye çağırıldım önüme dosya yığıldı. Ali Koç lehine attığım tweet’ler, hakemleri eleştirdiğim tweet’ler. Hakikaten üzüldüm. Savunmamda ‘ben gazeteciyim, hakemi eleştiremeyeceksem neden gazetecilik yapayım?’ dedim. Onuruma dokundu önüme konulan şeyler. 10 yıllık bir emeğim var. Bu 10 yıllık emeğim kolay değil iyi kötü bir sürü şey yaşadık. Hürriyet bana çok şey verdi. Belki onlar sayesinde ismim duyuldu ama geldiğimiz noktada o yılların ayrılma zamanının geldiğini gösteriyor.”

“Fenerbahçe şike yaptı deseydim daha çok para kazanırdım”

“Yıllarca herkese teklifler geldi bana gelmedi mesela. Doğruyu söyledim çünkü. Herkese aykırı şeyler söyledim. Mevcut Fenerbahçe muhabirlerinden biri mesaj attı bir gün. Bana ‘sen taraflısın Fenerbahçe’nin şike yaptığını yazmıyorsun. Seni takip etmeyeceğim’ dedi. Ben de ‘takip etme kardeşim Fenerbahçe şike yapmadı’ dedim. Ben buna inandım sonuna kadar bunu savundum. Fenerbahçe şike yaptı deseydim daha çok para kazanırdım. O günlerde FETÖ rüzgarına kapılıp gidenler çok güzel paralar kazandı. O günlerde çok kaybettim, kaybederken de en azından başımı yastığa huzurlu koydum”

“Bu nasıl düzen”

“Fenerbahçe lehine yazdığın zaman kötü gazetecisin, aleyhine yazınca iyi gazetecisin. Bu nasıl düzen. Ben gereken kişilere gereken şeyleri söyledim. Bundan sonra ne olursa olsun. Tazminatımı hesaplasınlar ben gidiyorum dedim. Bundan sonrası artık onlara kalmış. Allah’a şükür kimseden korkum yok. Ailemle beraber bir şekilde yaşayıp gideriz”

 

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