44 yaşındaki İngiliz televizyon yıldızı Emma Wills, The Voice UK programına kıyafetiyle damga vurdu. Sütyen giymeden programa katılan Wills, izleyenleri tabiri caizse şaşı etti.



Big Brother yarışması ile ünlenen 44 yaşındaki İngiliz televizyon yıldızı ve sunucu Emma Wills, sunuculuğunu yaptığı The Voice UK şarkı yarışmasının yarı final bölümüne altına sütyen giymediği ceketi ile katıldı. Yayın sonrası ünlü sunucuya yorum yağdı.