 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 77.754
  • Altın 131,078
  • Dolar 3,5412
  • Euro 3,7072
  • Lefkoşa 10 °C
  • Mağusa 10 °C
  • Girne 10 °C
  • Güzelyurt 8 °C
  • İskele 10 °C
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara -9 °C
FLAŞ HABERİşte 1 Milyon TL ikramiye kazanan

Ünlü süpermarket zinciri, kadın jiletlerinde 'cinsiyetçi fiyatlandırmaya' son verdi

»
Ünlü süpermarket zinciri, kadın jiletlerinde 'cinsiyetçi fiyatlandırmaya' son verdi
İngiltere'nin en büyük süpermarket zincirlerinden Tesco, kuruma yöneltilen, kadın jiletlerinde 'cinsiyetçi fiyatlandırma' yaptığı eleştirileri ardından, bu ürünlerde indirime gitme kararı aldı.

İngiltere'de kadın örgütleri süpermarketleri, kadınlara yönelik kişisel bakım malzemelerinin erkek ürünlerinden daha pahalı satmakla eleştiriyor.

Tesco'nun kararı bu konuda kampanya yürüten gruplar için bir zafer olarak görülüyor.

Tesco'da kadınlar için jiletlerin bir paketi erkek jiletlerinin iki katına satılıyordu.

Tesco konuyu meclise taşıyan İşçi Partili milletvekili Paula Sherriff'e konuyla ilgili gönderdiği mektubunda "Tedarikçilerimizle yaptığımız görüşmeler ve değerlendirme neticesinde kadın ve erkeklere yönelik çift bıçaklı jiletlerin fiyatları arasındaki farklara yönelik endişeler konusunda harekete geçtik" dedi.

Tesco iki ürün arasındaki fiyat farkının nedeninin erkek jiletlerinin daha yüksek hacimde üretilip satılmasından ötürü fiyatın düşmesine bağlı olduğunu da açıkladı.

'Kadınlar erkeklerden yüzde 37 daha fazla ödüyor'

Geçen yıl kadın hakları örgütü Fawcett Society tarafından yapılan bir araştırmada, kadınlar ve kız çocuklarının giysi, güzellik ürünleri ve oyuncaklar için erkeklere kıyasla yüzde 37 daha fazla ödediği belirtilmişti.

Örgüt Temmuz 2016'da süpermarketlere ait tek kullanımlık jiletler, traş kremi, deodorantlar ve vücut spreyi gibi ürünleri de incelemeye aldı.

Fawcett Society raporunda "cinsiyetçi fiyatlandırmanın" Asda ve Morrisons gibi süpermarketlerde yüzde 22 ile yüzde 56 arasında değiştiğini söyledi.

Geçen yıl sağlık ve kozmetik mağazaları Boots da kadın jiletlerinin fiyatlarını erkek jiletlerinin fiyatlarına indirmişti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Alkollü bir gecenin ardından hissettiğimiz açlığın nedeni ne?01 Ocak 2017 Pazar 17:03
  • Cem Karaca'nın eşi O Ses Türkiye'de01 Ocak 2017 Pazar 16:30
  • 2017'de resmi tatiller ne zaman?01 Ocak 2017 Pazar 16:09
  • Acun Ilıcalı Survivor 2017 ünlüler takımı kadrosunu açıkladı31 Aralık 2016 Cumartesi 21:40
  • Kerem Bürsin’den evlilik açıklaması31 Aralık 2016 Cumartesi 20:23
  • Japonya’da yeni trend: Yetişkinleri kundaklamak31 Aralık 2016 Cumartesi 12:40
  • Obama 2016'da da ABD'nin 'en popüler erkeği'31 Aralık 2016 Cumartesi 12:23
  • Kim Kardashian poposuna makyaj yaptırdı31 Aralık 2016 Cumartesi 12:20
  • 2016’da öğrendiğimiz 33 bilimsel gerçek31 Aralık 2016 Cumartesi 10:10
  • Hazar' Kıbrıs'ta!31 Aralık 2016 Cumartesi 09:55
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti