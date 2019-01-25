Leonardo Da Vinci, Son Akşam Yemeği

Leonardo da Vinci'nin Son Akşam Yemeği, çalışmalarında düzenli olarak gizli kodlar bulan komplo teorisyenleri arasında en çok tartışılan sanat eserlerinden biridir. “Son Akşam Yemeği” nin gizli kodlarla ve anlamlarla dolu olduğu ortaya çıktığı biliniyor. Tüm kodların yanı sıra, Leonardo bize biraz müzik bırakmış gibi görünüyor. Birkaç yıl önce Giovanni Maria Pala, esere 5'li nota portresi çizilirse her ekmeğin ve havarilerinin ellerinin bir nota oluşturduğunu keşfetmiştir. Başlangıçta pek mantıklı gelmese de daha sonradan Da Vinci'nin notaları sağdan sola doğru yazdığını hatırlayınca ortaya bir melodi çıkartmıştır.