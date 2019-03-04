Ünlü Teknik Direktör hastaneye kaldırıldı !

Son dakika haberine göre; Kasımpaşa-Trabzonspor maçı esnasında rahatsızlanan Kasımpaşa teknik direktörü Mustafa Denizli tedavi için hastaneye kaldırıldı. Denizli, ikinci yarıda takımının başında yer almadı.
Kasımpaşa'nın Trabzonspor ile oynadığı ve ilk yarısını 2-0 geride kapattığı müsabakanın devre arasında Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli rahatsızlık geçirdi.
Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırılan deneyimli çalıştırıcının yerine, yardımcı antrenör Sarp Yiğit ikinci yarıda takımın başında sahaya çıktı.
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