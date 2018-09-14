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Ünlü Teknik Direktörden Bolt yorumu: Defansta oynarsa daha iyi olur

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Ünlü Teknik Direktör, futbol oynamak istediğini söyleyen ve ilk maçına Central Coast Mariners takımıyla çıkan Usain Bolt'un 'defansta oynamasının daha iyi olacağını' söyledi.
Ünlü Teknik Direktörden Bolt yorumu: Defansta oynarsa daha iyi olur

İspanya milli takımının eski teknik direktörü Vicente del Bosque, futbol oynamak istediğini söyleyen ve ilk maçına Central Coast Mariners takımıyla çıkan Usain Bolt'un 'defansta oynamasının daha iyi olacağını' söyledi.

Vicente del Bosque, atletizm kariyerini noktaladıktan sonra Avustralya'nın Central Coast Mariners takımıyla anlaşan ve çıktığı ilk maçta 20 dakika oynama fırsatı bulan Jamaikalı sprinter Usain Bolt'un futbol kariyeriyle ilgili yorumda bulundu. Del Bosque, rekortmen koşucunun futbol kariyerinde defansta oynamasının daha iyi olacağını savundu.

'MESELE YALNIZCA BOŞLUK DOLDURMAK DEĞİL'

Daha önce Real Madrid kulübünü ve 2008-2016 yılları arasında İspanya milli takımını çalıştıran tecrübeli teknik adam, Olympic Channel'a verdiği röportajda Bolt'la ilgili olarak "Sert karşı saldırılar yapan ve ani geçişlere sahip bir takım için tabii ki uygun olabilir" dedi ve "Büyük, büyük bir boşluğu dolduran iyi bir bek oyuncusu olabilir ancak mesele yalnızca boşluk doldurmak değildir" ifadelerini kullandı.

İspanya'nın 2010 Dünya Kupası şampiyonluğu döneminde de baş antrenörlük görevini üstlenen Del Bosque, Bolt'a önerdiği mevziyle iligli olarak ise "Bu defalarca yapmakla ilgili ve bu —hazırlanmış olduğuna emin olduğum halde- onun sahip olup olmadığını bilmediğim bir dayanıklılık gerektirir" dedi.

Bolt'un 'en kullanışlı olduğu yerin' bek mevzisi olduğunu söyleyen teknik adam, yaşıyla ilgili yöneltilen eleştirilere de "Bir insanın 32 yaşında futbol oynaması normal" ifadelerini kullandı.

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