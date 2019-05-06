Ünlü tiyatro oyuncuları LAÜ’de tiyatroseverlere keyifli dakikalar yaşatacak

Kadrosunda televizyon ve tiyatro dünyasının başarılı oyuncularının yer aldığı iki perdelik romantik komedi oyunu 10 Mayıs 2019 tarihinde LAÜ Hukuk Fakültesi Konferans Salonu’nda saat 15:00’de tiyatro severlerle buluşacak.

Oyun, kadınların gücünü ve hayattaki gerekliliklerini naif ve esprili bir dille anlatacak

İrfan Kangı’nın yazıp yönettiği; Melda Gür, Merve Sevi, Ebru Karanfilci, Duygu Şen ve İrfan Kangı’nın oynadığı oyun kadın erkek ilişkilerini eğlenceli bir şekilde ele alırken izleyicilere keyifli anlar yaşatacak. Yönetmen yardımcılığını Esenay Kılıç’ın yaptığı oyunun kostüm-dekor tasarımı Recep Bilen, Afiş Tasarımı Galip Aksular, Afiş Fotoğrafı Eren Yiğit’e ait.

Oyun, kadınların gücünü ve hayattaki gerekliliklerini naif ve esprili bir dille anlatacak. Hangi toplumsal sınıf, sosyo ekonomik ve kültürel farklılıkları temsil etseler de kadın ve erkeğin aynı şeylere başta farklı tepkiler verip sonunda aynı noktada buluşmasını konu alan oyun, izleyicilere kendi hayatlarına bakıp düşünmek, bolca kahkaha atmak ve kadın kafasına erişme fırsatı verecek.