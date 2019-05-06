  • BIST 92.409
  • Altın 247,314
  • Dolar 6,0155
  • Euro 6,7277
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKASağlık Bakanlığı bromat miktarları uygun çıkan su markalarını açıkladı

Ünlü tiyatro oyuncuları LAÜ’de tiyatroseverlere keyifli dakikalar yaşatacak

» »
Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) bahar etkinlikleri çerçevesinde ünlü tiyatro oyuncularının performansı ile “Kadın Kafası” isimli tiyatro oyunu LAÜ’de sahnelenecek.
Ünlü tiyatro oyuncuları LAÜ’de tiyatroseverlere keyifli dakikalar yaşatacak

Kadrosunda televizyon ve tiyatro dünyasının başarılı oyuncularının yer aldığı iki perdelik romantik komedi oyunu 10 Mayıs 2019 tarihinde LAÜ Hukuk Fakültesi Konferans Salonu’nda saat 15:00’de tiyatro severlerle buluşacak.

 

Oyun, kadınların gücünü ve hayattaki gerekliliklerini naif ve esprili bir dille anlatacak

 

   İrfan Kangı’nın yazıp yönettiği; Melda Gür, Merve Sevi, Ebru Karanfilci, Duygu Şen ve İrfan Kangı’nın oynadığı oyun kadın erkek ilişkilerini eğlenceli bir şekilde ele alırken izleyicilere keyifli anlar yaşatacak. Yönetmen yardımcılığını Esenay Kılıç’ın yaptığı oyunun kostüm-dekor tasarımı Recep Bilen, Afiş Tasarımı Galip Aksular, Afiş Fotoğrafı Eren Yiğit’e ait.

 

Oyun, kadınların gücünü ve hayattaki gerekliliklerini naif ve esprili bir dille anlatacak. Hangi toplumsal sınıf, sosyo ekonomik ve kültürel farklılıkları temsil etseler de kadın ve erkeğin aynı şeylere başta farklı tepkiler verip sonunda aynı noktada buluşmasını konu alan oyun, izleyicilere kendi hayatlarına bakıp düşünmek, bolca kahkaha atmak ve kadın kafasına erişme fırsatı verecek.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • LAÜ’de anlamlı kermes19 Nisan 2019 Cuma 09:13
  • LAÜ’de “Magarına-Bulli” öğrencilere ikram edildi14 Nisan 2019 Pazar 16:03
  • Baf Şehitleri anısına anıt çalışmaları13 Nisan 2019 Cumartesi 16:37
  • Baf Şehitleri anısına anıt, sergi ve tören alanı tasarımının ulusal mimari proje yarışması ile ilgili basın açıklaması gerçekleştirildi12 Nisan 2019 Cuma 15:55
  • LAÜ’de “Denetimin Yürütmedeki Rolü” irdelendi10 Nisan 2019 Çarşamba 14:41
  • LAÜ’de “Çocuklarda Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Uygulamaları” konuşuldu04 Nisan 2019 Perşembe 15:14
  • LAÜ öğrencilerinden anlamlı ziyaret26 Mart 2019 Salı 17:29
  • "Dünya Su Günü" sergisi LAÜ'de açıldı23 Mart 2019 Cumartesi 17:59
  • Suyu kullanırken bir kere değil iki kere düşünün22 Mart 2019 Cuma 17:02
  • Filede LAÜ Şampiyon!22 Mart 2019 Cuma 13:26
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti