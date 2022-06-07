Unlu ürünlere zam! Somun ekmek 7 TL oldu...

Unlu mamullere yüzde 20 oranında zam geldi, 200 gramlık somun ekmeğin fiyatı 7 TL’ye yükseldi.Fırıncılar Birliği Başkanı Çıralı, pide ve dilimli ekmek gibi diğer tüm unlu mamullere de yüzde 20 oranında zam geldiğini açıkladı.
Unlu mamullere yüzde 20 oranında zam geldi, 200 gramlık somun ekmeğin fiyatı 7 TL’ye yükseldi.Fırıncılar Birliği Başkanı Çıralı, pide ve dilimli ekmek gibi diğer tüm unlu mamullere de yüzde 20 oranında zam geldiğini açıkladı.
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