- Bernard Shaw ile Churchill Bernard Shaw ile Churchill hiç geçinemez ve sık sık birbirlerini iğnelermiş. Bernard Shaw, bir oyununun ilk gecesine, Churchill’ i davet etmiş ve davetiyeye de bir not iliştirmiş; ‘Size iki kişilik davetiye gönderiyorum. Bir dostunuzu alıp gelebilirsiniz. Tabii dostunuz varsa.’ Churchill, hemen cevap göndermiş; ‘Maalesef o gece başka bir yere söz verdiğim için oyununuzu seyretmeye gelemeyeceğim. İkinci gece gelebilirim, tabii oyununuz ikinci gece de oynarsa!’

Bu kıvrak zeka unsuru hazır cevaplar, cevabı veren kişiler için anı kurtaran cevaplar olsa da yıllar boyunca nesilden nesile aktarılarak günümüze kadar gelmeyi başarmışlardır. Cevabı duyan için trajedi, bizler için ise günümüzde komedi olan bu cevaplara g