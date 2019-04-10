Ünlü yatırımcı: Lirada işlem arttı, Albayrak ağzını mı açtı yine?

Gelişmekte olan piyasalar konusundaki uzmanlığıyla tanınan ünlü yatırımcı Paul McNamara, Twitter hesabından “Lirada işlem artıyor. Albayrak ağzını mı açtı yine?” yazdı.

McNamara ayrıca Türk Lirası ve Bulgar Levası paritesi grafiği paylaşıp levanın hızla yükseldiği ana dikkat çekerek “Maliye bakanının hangi anda konuştuğunu grafik üzerinde tespit edebiliyor musunuz?” diye yazdı.

Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak’ın Türk bankalarındaki sorunlu kredilere (NPL) ilişkin açıklamaları konusunda da bir paylaşım yapan McNamara şu ifadeleri kullandı: “Türk bankaların bildirilen (ve fena halde şüpheli) NPL rasyolarının ‘hayli iyi’ (Bloomberg çevirisi) durumda olduğunu söyledi. Hmmmm.”

McNamara, reform paketi kapsamında bir Sera A.Ş. kurulmasını da yine terminalinin görüntüsüyle “Ne” sorusuyla paylaştı.

Yine gelişen piyasalar konusunda uzman ekonomist ve yatırımcı Timothy Ash ise Albayrak’ın açıkladığı reform ajandasında bazı başlıkların pozitif olduğunu belirterek şu paylaşımı yaptı: “Albayrak’ın konuşmasından bazı başlıklar reform ajandası açısından iyi fakat çok detay yok. Güvenilirliği ve güveni yeniden inşa etmenin yolu icraat ve detaylardır. Peki bu açıklama yurtiçi yerleşiklere dolarizasyonu durdurmalarını sağlamak için gerekli güveni verebildi mi?”

Türk bankalara verilen 28 milyar liralık krediye ilişkin paylaşımında ise Ash “S-400 sorunu ve İstanbul’da oyların yeniden sayılmasının gölgesinde Albayrak’a modu yükseltmesi için zor bir görev verilmişti” diye yazdı.

Ash, Albayrak’ın açıklamalarına ilişkin yaptığı bir başka paylaşımda ise “Yani, en azından sonunda enerji sektöründeki sorunlu borç problemini kabul ediyorlar” dedi.