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Ünlü yatırımcı: Lirada işlem arttı, Albayrak ağzını mı açtı yine?

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Gelişmekte olan piyasalar konusundaki uzmanlığıyla tanınan ünlü yatırımcı Paul McNamara, Twitter hesabından “Lirada işlem artıyor. Albayrak ağzını mı açtı yine?” yazdı.
Ünlü yatırımcı: Lirada işlem arttı, Albayrak ağzını mı açtı yine?

Paul McNamara@M_PaulMcNamara

Lira trading off. Has Albayrak opened his mouth again?

 

McNamara ayrıca Türk Lirası ve Bulgar Levası paritesi grafiği paylaşıp levanın hızla yükseldiği ana dikkat çekerek “Maliye bakanının hangi anda konuştuğunu grafik üzerinde tespit edebiliyor musunuz?” diye yazdı.

Paul McNamara@M_PaulMcNamara

Can you spot where Finance Minister started talking?

 

Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak’ın Türk bankalarındaki sorunlu kredilere (NPL) ilişkin açıklamaları konusunda da bir paylaşım yapan McNamara şu ifadeleri kullandı: “Türk bankaların bildirilen (ve fena halde şüpheli) NPL rasyolarının ‘hayli iyi’ (Bloomberg çevirisi) durumda olduğunu söyledi. Hmmmm.”

McNamara, reform paketi kapsamında bir Sera A.Ş. kurulmasını da yine terminalinin görüntüsüyle “Ne” sorusuyla paylaştı.

Paul McNamara@M_PaulMcNamara

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15

11:26 AM - Apr 10, 2019

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Yine gelişen piyasalar konusunda uzman ekonomist ve yatırımcı Timothy Ash ise Albayrak’ın açıkladığı reform ajandasında bazı başlıkların pozitif olduğunu belirterek şu paylaşımı yaptı: “Albayrak’ın konuşmasından bazı başlıklar reform ajandası açısından iyi fakat çok detay yok. Güvenilirliği ve güveni yeniden inşa etmenin yolu icraat ve detaylardır. Peki bu açıklama yurtiçi yerleşiklere dolarizasyonu durdurmalarını sağlamak için gerekli güveni verebildi mi?”

Timothy Ash@tashecon

Turkey - some headline positives from Albayrak in terms of reform agenda, but not much detail. All about delivery and detail to rebuild credibility and confidence. Did this prezzo assure locals enough to stem dollarisation?

28

12:57 PM - Apr 10, 2019 · Washington, DC

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Türk bankalara verilen 28 milyar liralık krediye ilişkin paylaşımında ise Ash “S-400 sorunu ve İstanbul’da oyların yeniden sayılmasının gölgesinde Albayrak’a modu yükseltmesi için zor bir görev verilmişti” diye yazdı.

Timothy Ash@tashecon

With the S400 issue and the Istanbul recount issue bubbling away it was a tough ask for Albayrak to lift the mood.

Onur Ant@TurkWonk

Turkish State Banks Get Biggest Handout Since 2001 Crisis https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-04-10/turkey-plans-to-inject-capital-into-state-banks-albayrak-says … via @markets

6

1:53 PM - Apr 10, 2019 · Washington, DC

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Ash, Albayrak’ın açıklamalarına ilişkin yaptığı bir başka paylaşımda ise “Yani, en azından sonunda enerji sektöründeki sorunlu borç problemini kabul ediyorlar” dedi.

Timothy Ash@tashecon

Well good they are finally recognising the bad debt problems in the energy sector, https://www.ft.com/content/2fb837ea-5b69-11e9-939a-341f5ada9d40 …

18

11:54 AM - Apr 10, 2019 · Washington, DC

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Turkey finance minister vows to ‘strengthen’ banks

Tumble last year in the lira placed pressure on Turkish lenders and companies

ft.com
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