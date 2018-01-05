Ünlü Yazar ve Yönetmen Nebil Özgentürk YDÜ'nün konuğu oldu

Ünlü Yazar ve Yönetmen Nebil Özgentürk YDÜ Radyo TV ve Sinema Bölümü’nün konuğu oldu.

“Bir Yudum İnsan” programı ile sanat, spor, siyaset gibi alanlarda tanınmış pek çok ismin hayatlarını ele alarak geniş kitlelere ulaşmış, program-belgesel yapımcısı ve yazar Nebil Özgentürk, 6. Uluslararası Medya Çalıştayı kapsamında, İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü’nün konuğu oldu.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, YDÜ İletişim Fakültesi Turuncu Amfi’de gerçekleşen etkinlikte, Nebil Özgentürk’ün; Sunay Akın imzalı biyografisi ardından, topraklarını terk etmek zorunda kalan Türk, Yunan ve Suriye’li üç kadın ekseninde ele aldığı, mübadele konulu “Toprak” adlı belgeselinin gösterimi gerçekleştirildi.

Gösterim sonrası, söyleşi kısmına geçildi. Söyleşide, Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa Ufuk Çelik’in moderatörlüğünde, mesleki deneyimleri, çeşitli çalışmaları hakkındaki soruları yanıtlayan Özgentürk, söyleşinin son bölümünde, geniş katılım gösteren akademisyenler, konuklar ve öğrencilerin sorularını da yanıtladı.

Özgentürk: İletişim İle İlgili Meslekler Çok Değerli

İletişim alanında büyük bir değişimin söz konusu olduğunu belirten Nebil Özgentürk, gelişen teknoloji sayesinde artık geçmişten çok daha farklı habercilik, yayıncılık pratiklerinin söz konusu olduğunu ve bu değişimin gelecek 10 yılda çok daha ileri noktalara ulaşacağını ifade etti. İletişimi kolaylaştırıp, pratikleri değiştiren tüm bu gelişime karşın Özgentürk, iletişim ile ilgili meslekleri ifa etmenin çok değerli olduğunu belirtti.

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Nebil Özgentürk, iletişimci adaylarına yönelik, kitap nitelikli bir eğitim ile birlikte, kültürel, tarihsel hususlarda bilgi sahibi olunmasının, çok kitap okumanın, profesyonel hayatta avantaj kazandıracağını belirtti.

Gösterim ve söyleşi sonrasında ünlü yapımcı ve yazar Özgentürk’e, Radyo, TV ve Sinema Bölüm Başkanı Doç. Dr. Fevzi Kasap tarafından teşekkür belgesi takdim edildi.

Üniversite dışından geniş kitlelerinde yoğun ilgi gösterdiği söyleşi sonrası Özgentürk, yazarı ve ortak yazarı olduğu kitaplarını, katılımcılar için imzaladı.